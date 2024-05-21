Böyle inziva görülmedi: Yere sopalarla vurup, çığlık atmak için 4 bin dolar ödüyorlar 

21 May 2024 15:00 - Güncelleme : 21 May 2024 15:12

Sosyal medyada sıklıkla karşımıza çıkan farklı meditasyon ve terapilere bir yenisi daha eklendi. Bu kez "Öfke ritüeli inzivası" adı altında bir etkinlik yapan meditasyon grubu ormanlık alanda buluştu.

ÜSTÜNE PARA ÖDÜYORLAR

ABD'de çekilen görüntülerde birçok kişinin ellerine sopa alarak ormandaki yola vurduğu görüldü. Kimileri ise avazı çıktığı kadar bağırarak ve çığlık atarak rahatlamaya çalıştı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Çoğunluğu kadınlardan oluştuğu görülen grubun bu seansa 4 bin dolar ödediği iddia edildi. Sosyal medyada gündem olan bu görüntülere; 'Şaka bu gerçek olamaz', 'Parayı nereye harcayacaklarını şaşırıyorlar' gibi yorumlar yapıldı.