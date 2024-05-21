Böyle inziva görülmedi: Yere sopalarla vurup, çığlık atmak için 4 bin dolar ödüyorlar
Editör: Merve Yaz / Kaynak: T24
21 May 2024 15:00 - Güncelleme : 21 May 2024 15:12
Son yıllarda ritüel ve meditasyon adı altında birçok yapılan ilginç etkinliklere bir yenisi daha eklendi. ABD'de yaşayan ve düzenlediği spiritüel etkinliklerle tanınan Mia Banducci isimli bir sosyal medya fenomeni, katılım ücretleri 2 ila 4 bin dolar arasında değişen "öfke ritüelleri" organize ediyor. Kadınların yere sopalarla vurup çığlık attığı görüntüler sosyal medyada tepki çekti.
Sosyal medyada sıklıkla karşımıza çıkan farklı meditasyon ve terapilere bir yenisi daha eklendi. Bu kez "Öfke ritüeli inzivası" adı altında bir etkinlik yapan meditasyon grubu ormanlık alanda buluştu.
ÜSTÜNE PARA ÖDÜYORLAR
ABD'de çekilen görüntülerde birçok kişinin ellerine sopa alarak ormandaki yola vurduğu görüldü. Kimileri ise avazı çıktığı kadar bağırarak ve çığlık atarak rahatlamaya çalıştı.
SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI
Çoğunluğu kadınlardan oluştuğu görülen grubun bu seansa 4 bin dolar ödediği iddia edildi. Sosyal medyada gündem olan bu görüntülere; 'Şaka bu gerçek olamaz', 'Parayı nereye harcayacaklarını şaşırıyorlar' gibi yorumlar yapıldı.
Kaynak: T24