Çağla Şıkel'in kulübeye kapanmasına Osman Müftüoğlu'ndan tepki

12 May 2024 05:29 - Güncelleme : 12 May 2024 05:29

Çağla Şikel kendini 11 saat kulübeye kapattı! Bir de üstüne para ödedi

Çağla Şikel kendini 11 saat kulübeye kapattı! Bir de üstüne para ödedi

Çağla Şıkel'in sosyal medya gündemine oturan karanlık bir kulübede tek başına vakit geçirme deneyimine Prof. Dr. Osman Müftüoğlu bunun riskli bir meditasyon olduğunu belirterek "Sana aktarılan bilgiler yanlış ya da eksik bilgiler" dedi.

Buz dolu bir fıçıya girmesi gibi ilginç etkinlikleriyle de adından sıkça söz ettiren Çağla Şıkel, Kırklareli'nde bir yoga grubuna bağlı tesiste kendini karanlık bir odaya kapatarak inzivaya çekildi. 11 saat burada kalan Şıkel yemek yemedi su bile içmedi. Şıkel, sosyal medya hesabından kulübeden çıktığı anı paylaşarak “Kişinin değerini fark edip içindeki kaynağı hissetmesi inanılmazdı” dedi.

RİSKLİ BİR ALAN

Şıkel'in sosyal medya paylaşımına cevap yazan Prof. Dr. Osman Müftüoğlu şunları söyledi:

"Bunlar güzel deneyimler ama sana aktarılan bilgiler yanlış ya da eksik bilgiler...Sempatik sistemimiz susarsa biz de bedenen susarız... İnziva ruhsal yaklaşımlar için mükemmel bir deneyimdir ama kime ne zaman ne süre ile? Arkasında bilinmezlikleri olan riskli bir meditasyon alanıdır. Deneyim için kutluyor ve teşekkür ediyorum..."