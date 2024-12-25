Bozcaada, Gökçeada feribot seferleri iptal mi edildi? 26 Aralık sefer durumu

25 Aralık 2024 16:46 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 16:58

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan bilgilere göre Kuzey Ege Denizi'nde yarın (26 Aralık 2024 Perşembe) fırtına etkili olacak. Meteoroloji tarafından paylaşılan verilerin ardından yarın Bozcaada, Gökçeada feribot seferleri iptal edilip edilmediği gündeme geldi. Konuyla ilgili Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş açıklama yaptı ve seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

Meteoroloji'den 17 il için turuncu ve sarı uyarı: Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor

Meteoroloji'den 17 il için turuncu ve sarı uyarı: Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor

Türkiye genelinde yağışlı ve soğuk hava etkisini göstermeye devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan verilere göre Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz'de yarın (26 Aralık 2024 Perşembe) fırtına bekleniyor.

MGM'nin yaptığı uyarının ardından Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılan feribot seferlerinin durumu gündem oldu.

GÖKCEADA, BOZCAADA FERİBOT SEFERLER İPTAL Mİ EDİLDİ 26 ARALIK 2024?

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş tarafından konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada yer alan bilgilere göre Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılan bütün seferler yarın iptal edildi.

Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe-Gökçeada hattı seferlerinin hepsi geçici süreliğine durduruldu.

GÖKCEADA, BOZCAADA FERİBOT SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MGM tarafından paylaşılan bilgilere göre Kuzey Ege Denizi'nde çıkacak olan fırtına 28 Aralık 2024 Cumartesi günü etkisini kaybedecek.

Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılacak olan feribot seferlerinin ise ne zaman başlayacağına dair bir açıklama henüz bulunmuyor.

27 Aralık 2024 Cuma günü seferlerin aynı şekilde devam etmesi bekleniyor.