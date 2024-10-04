Brawl Stars bakım molası ne zaman bitecek?

04 Ekim 2024 13:38 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 13:38

2017 yılında beta sürümü ile oyun severler ile buluşan Brawl Stars'da sıklıkla bakım molası veriliyor. Her gün oyunu oynayan kullanıcılar ise bakım molasının ne zaman biteceğini bekliyor.

Supercell tarafından çıkarılmış olan ve gerçek zamanlı oynanan Brawl Stars zaman zaman molaya giriyor.

Son zamanların en popüler oyunlarından biri olan oyun kısa sürede büyük hayran kitlesine ulaştı.

BRAWL STARS BAKIM MOLASI NE ZAMAN BİTECEK?

Küresel yayın tarihi 2018 olan Brawl Stars oyununda bugün bakım molası verildiği oyuncular tarafından paylaşıldı. X platformu üzerinden yapılan paylaşımlara göre oyunda bakım molası verildi.

Molalar genellikle birkaç gün sürerken bazen birkaç saat de sürebiliyor. Oyunda yapılan güncellemelere göre değişkenlik gösteriyor. Son yapılan bakım molasının da kısa sürede sonlanması bekleniyor.

BRAWL STARS NASIL OYNANIR?

Supercell tarafından piyasaya sunulan oyun gerçek zamanlı oynanıyor ve çok oyunculudur. 2020 senesinde Çin'de küresel yayın tarihi 2018 olmuştu.

Oyunda Elmas Kapmaca, Nakavt, Ödül Avı, Kuşatma, Kupayı Kötü gibi ögeler bulunuyor ve rakip takım kazanmak için yarışıyor.

Ana saldırıya hakim olan savaşçı bir sonraki seçimde bulunarak düşmana saldırıyor. Hasar olması halinde ise süper güç kazanıyor.