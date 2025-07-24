Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
37°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Brawl Stars kapanacak mı? Sosyal medyada erişim engeli iddiaları

En çok indirilen oyunlar arasında yer alan Brawl Stars'ın kapanacağına dair iddialar artarken oyuncular erişim engeli durumuna dair araştırmalara başladı. Bu yıl Supercell, Brawl Stars'a birçok güncelleme yapılırken, her gün binlerce kişi tarafından oyun uygulaması ziyaret ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Brawl Stars kapanacak mı? Sosyal medyada erişim engeli iddiaları
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 14:04
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 14:04

Dünyanın her yerinde oynanan oyunu yayınlandığı ilk günden beri günlük binlerce ziyaretçi ağırlıyor. Sosyal medyada yer alan bazı paylaşımlara göre oyunun kapatılacağını düşünenler ise durumunu araştırdı.

BRAWL STARS KAPANACAK MI SON DAKİKA?

Supercell tarafından ilk olarak 15 Haziran 2017 tarihinde beta sürümü çıkartılan çok oyunculuk gerçek zamanlı strateji oyunu Brawl Stars, her gün binlerce oyuncuya keyifli vakit sunuyor. Küresel yayın tarihi 12 Aralık 2018 olan oyun 9 Haziran 2020'de Çin'de yayınlanmıştı.

Brawl Stars kapanacak mı? Sosyal medyada erişim engeli iddiaları

Sosyal medyada dolaşıma giren paylaşımlar kısa sürede yayılırken Brawl Stars'ın kapanacağı iddia edildi. Resmi kurumlar ve oyun yapımcısı tarafından herhangi bir paylaşım bulunmazken oyunun kapanacağı sadece sosyal medyada dolaşan bir iddiadır. Kullanıcılar oyuna erişim sağlamaya devam ediyor.

Brawl Stars kapanacak mı? Sosyal medyada erişim engeli iddiaları

BRAWL STARS ERİŞİM ENGELİ Mİ GELECEK 2025?

Brawl Stars'a düzenli olarak güncelleme yapılırken herhangi bir erişim engeli durumu bulunmuyor. Son zamanlarda bazı oyunlara getirilen erişim engeli sonrasında Brawl Stars'a da erişim engeli geleceğini düşünen oyuncular sosyal medyada oyunun kapatılacağına dair paylaşımlarda bulundu.

Zaman zaman sosyal medyada çeşitli iddialar ortaya atılıyor. Şu an için herhangi resmi bir açıklama bulunmazken Brawl Stars'ın kapanacağı asılsızdır. Bazı kullanıcılar sosyal medya hesabından doğru olmayan bilgiler paylaşıyor. Sosyal medyanın gücü nedeniyle kısa sürede dolaşıma giren yanlış bilgiler binlerce kişiye ulaşıyor. Herhangi bir erişim engeli kararı bulunmazken oyuncular, Brawl Stars oynamaya devam edebiliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Discord açıldı mı? Yaklaşık 10 ay önce erişim engeli getirilmişti
ETİKETLER
#erişim engeli
#brawl stars
#sosyal-medya
#Oyun Kapatımı
#Oyun Güncellemeleri
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.