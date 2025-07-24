Brawl Stars kapanacak mı? Sosyal medyada erişim engeli iddiaları

Dünyanın her yerinde oynanan Brawl Stars oyunu yayınlandığı ilk günden beri günlük binlerce ziyaretçi ağırlıyor. Sosyal medyada yer alan bazı paylaşımlara göre oyunun kapatılacağını düşünenler ise erişim engeli durumunu araştırdı.

BRAWL STARS KAPANACAK MI SON DAKİKA?

Supercell tarafından ilk olarak 15 Haziran 2017 tarihinde beta sürümü çıkartılan çok oyunculuk gerçek zamanlı strateji oyunu Brawl Stars, her gün binlerce oyuncuya keyifli vakit sunuyor. Küresel yayın tarihi 12 Aralık 2018 olan oyun 9 Haziran 2020'de Çin'de yayınlanmıştı.

Sosyal medyada dolaşıma giren paylaşımlar kısa sürede yayılırken Brawl Stars'ın kapanacağı iddia edildi. Resmi kurumlar ve oyun yapımcısı tarafından herhangi bir paylaşım bulunmazken oyunun kapanacağı sadece sosyal medyada dolaşan bir iddiadır. Kullanıcılar oyuna erişim sağlamaya devam ediyor.

BRAWL STARS ERİŞİM ENGELİ Mİ GELECEK 2025?

Brawl Stars'a düzenli olarak güncelleme yapılırken herhangi bir erişim engeli durumu bulunmuyor. Son zamanlarda bazı oyunlara getirilen erişim engeli sonrasında Brawl Stars'a da erişim engeli geleceğini düşünen oyuncular sosyal medyada oyunun kapatılacağına dair paylaşımlarda bulundu.

Zaman zaman sosyal medyada çeşitli iddialar ortaya atılıyor. Şu an için herhangi resmi bir açıklama bulunmazken Brawl Stars'ın kapanacağı asılsızdır. Bazı kullanıcılar sosyal medya hesabından doğru olmayan bilgiler paylaşıyor. Sosyal medyanın gücü nedeniyle kısa sürede dolaşıma giren yanlış bilgiler binlerce kişiye ulaşıyor. Herhangi bir erişim engeli kararı bulunmazken oyuncular, Brawl Stars oynamaya devam edebiliyor.