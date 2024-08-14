Brawl Stars sunucularında herhangi bir sorun bulunmazken kapatılacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor

14 Ağustos 2024 14:49 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 15:05

14 Ağustos Çarşamba günü bazı kullanıcılar Brawl Stars'a girerken problemler yaşıyor.

Problem yaşayan kullanıcılar oyunun Türkiye'de kapatılıp kapatılmadığını araştırmaya başladı.

BRAWL STARS KAPANDI MI?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Brawl Stars'a getirilen herhangi bir erişim engeli bulunmuyor.

Resmi makamlar tarafından da Brawl Stars'a erişim engeli getirilip getirilmeyeceği ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

BRAWL STARS ÇÖKTÜ MÜ?

Brawl Stars sunucularında 14 Ağustos Çarşamba günü herhangi bir problem bulunmuyor.

Erişim problemi yaşayan kullanıcıların sorununun ise kendi cihazlarında veya internet bağlantılarında meydana gelen bir bağlantıdan dolayı giriş oyuna giriş yapamadığı düşünülüyor.