Roblox'a gelen erişim engeli sonrası Brawl Stars'ın kapanacağına dair endişe yaşandı

08 Ağustos 2024 16:51 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 17:00

Geçtiğimiz günlerde BTK tarafından ilk olarak Instagram sonrasında da Roblox oyununa erişim engeli getirildi. Instagram'da durum henüz belli olmazken Roblox ülkemizde yasaklanırken Brawl Stars kullanıcıları kapatılacak mı, yasaklandı mı gibi soruları gündeme taşıdı.

BRAWL STARS KAPANIYOR MU, KALDIRILACAK MI?

Popüler olan Brawl Stars oyunu hakkında herhangi bir erişim engeli duyurusu bulunmuyor. 7 Ağustos günü BTK, Roblox oyununa erişim engeli geldiğini "roblox.com, 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir" açıklaması ile duyurmuştu.

Instagram ve Roblox'a gelen engel sonrasında oyuncular Brawl Stars'ın durumunu merak etmişti fakat şu an için herhangi bir erişim engeli durumu bulunmuyor. Kullanıcılar oyunu sorunsuz olarak oynamaya devam edebiliyor.

BRAWL STARS ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Birçok kullanıcısı olan Brawl Stars oyununda 8 Ağustos günü herhangi bir teknik problem yaşanmazken bağlantı sorunu yaşayan kullanıcılar internet bağlantısından dolayı problem yaşamış olabilir. Downdetector raporlamaları sayesinde uygulamalarda yaşanan sorunlara anlık olarak erişebilirken Brawl Stars oyununda bugün herhangi bir sunucu problemi yaşanmadı.

BRAWL STARS NEDİR, NASIL OYNANIR?

2017 senesinde beta sürümü çıkan ve Supercell tarafından çıkarılan oyun çok oyunculu ve gerçek zamanlı oynanıyor.

2020 yılında Çin'de çıkarken küresel yayın tarihi 2018 oldu.

Elmas Kapmaca, Nakavt, Ödül Avı, Kuşatma, Kupayı Kötü gibi ögelerin yer aldığı oyunda rakip takımı ve oyuncuları yenmek için çaba gösterilirken ana saldırısı olan savaşçı daha sonra seçimde bulunarak düşmana saldırır.

Hasar vermesi halinde süper güç elde ediliyorken oyun kısa sürede büyük oyuncu kitlesine ulaşmayı başardı.