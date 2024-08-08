Erişim engeli getirilen Roblox yerine oynanabilecek eğlenceli oyunlar

08 Ağustos 2024 09:57 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 10:02

Çevrim içi oyun platformları son dönemde büyük bir popülerlik kazandı. Özellikle gençler ve çocuklar arasında sevilen bu platformlar, arkadaşlarla vakit geçirmek ve yeni insanlarla tanışmak için fırsatlar sunuyor.

Bu platformlardan biri olan Roblox, sunduğu geniş oyun yelpazesi ve kullanıcılarına sağladığı özgürlük ile öne çıkıyordu. Ancak Türkiye'de 7 Ağustos'ta alınan ve büyük bir yankı uyandıran kararla, Roblox "çocukların istismarına neden olacak içerikler" barındırması sebebiyle erişime engellendi.

Bu durum, oyuncu toplulukları arasında endişe uyandırırken, aynı zamanda Roblox'a alternatif olabilecek güvenli ve eğlenceli oyun platformlarına olan ilgiyi de artırdı. İşte Roblox benzeri oyunlar listesi!

ROBLOX ERİŞİM ENGELİ NEDEN GETİRİLDİ?

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu, çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması tespiti üzerine www.roblox.com/tr internet sitesi ve uygulama marketlerindeki linklerine erişimin engellenmesine karar verilmesini talep etti.

Talebi ele alan Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği, sunulan dilekçe ve belirtilen internet adresleriyle ilgili araştırma tutanaklarının inceledi.

Hakimlik, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un, "Yaşam hakkı, kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması gibi sebeplerinden birine bağlı olarak hakimin erişim engeli kararı alabileceği"ni öngören 8/A1'nci maddesi gereğince www.roblox.com/tr internet sitesi ve uygulama marketlerindeki linklerine erişimin engellenmesine karar verdi.

ROBLOX BENZERİ OYUNLAR

Roblox tarzı oyun dendiğinde herkesin aklına gelen farklı içerikler bulunsa da piyasada arkadaşla oynanabilecek birbirinden farklı eğlenceli oyun yer alıyor. "Roblox ne zaman açılacak?" bilinmiyor ancak erişim engeli devam ederken vakit geçirilebilecek oyunları derledik.

LEGO WORLDS

Lego Worlds, oyuncuların tamamen özelleştirilebilir Lego dünyalarında özgürce inşa etmelerine, keşfetmelerine ve oluşturmalarına olanak tanıyan bir açık dünya sandbox oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyuncular, farklı biyomlar ve yapılarla dolu rastgele oluşturulmuş dünyaları keşfedebiliyorlar.

GARRY'S MOD

Garry's Mod, Half-Life 2'nin Source motorunu kullanarak geliştirilen ve oyunculara sınırsız özgürlük sunan fizik tabanlı bir sandbox oyunudur. Oyuncular, çeşitli araçlar ve nesneler kullanarak kendi oyun modlarını, sahnelerini ve dünyalarını oluşturabiliyorlar.

TERRARIA

Terraria, 2D bir aksiyon-macera ve sandbox oyunudur. Oyuncular, rastgele oluşturulmuş dünyaları keşfediyor, kaynak topluyor, inşa ediyor ve çeşitli düşmanlarla savaşıyor. Geniş bir keşif, inşaat ve savaş mekanikleri sunan Terraria'da birçok boss ve düşman türü yer alıyor.

PIXEL WORLDS

Pixel Worlds, 2D grafiklere sahip, sandbox tarzında bir MMO (Massively Multiplayer Online) yapımıdır. Oyuncular, bloklar ve diğer kaynakları kullanarak kendi dünyalarını inşa edebiliyor, topluluk etkinliklerine katılabiliyor, ticaret yapabiliyor ve çeşitli mini oyunlar oynayabiliyorlar.

GROWTOPIA

Yine sandbox tarzında bir MMO oyunu olan Growtopia, piksel grafik tarzında bir oyun olup retro oyun estetiğine sahip. Renkli ve canlı grafikler, oyunun genel atmosferini eğlenceli ve çekici kılıyor. Oyunun basit grafik yapısı, her yaş grubundan oyuncunun kolayca adapte olabilmesini sağlıyor.