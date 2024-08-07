Roblox Türkiye'de yasaklandı! BTK kararı sonrası Roblox erişim engeli failed to download or apply critical settings hatasını ortaya çıktı
07 Ağustos 2024 18:22 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 18:31
Roblox failed to download or apply critical settings hatasıyla birlikte oyuncular Roblox Türkiye'de yasaklandı mı, sorusuna cevap aradı. Roblox erişim engeliyle ilgili detaylar Bilgi Teknoloji Kurumu tarafından yayımlandı.
Instagram erişim yasağından sonra bir yasak da Roblox'a geldi.
Roblox erişim engeli hakında detaylar BTK, tarafından açıklandı.
ROBLOX TÜRKİYE'DE YASAKLANDI MI?
BTK sitesinde yer alan bilgiye göre Roblox oyunu, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellendi.
Roblox failed to download or apply critical settings hatası bu nedenle ortaya çıktı.
ROBLOX NEDEN AÇILMIYOR, ROBLOX ÇÖKTÜ MÜ?
Geniş yaş kitlesinden oyuncuya sahip olan Roblox oyunu hem masaüstünden hem de mobilden oynanmaktaydı.
Oyuna girmek isterken Roblox bağlantı hatası alanlar sorulara cevap aradı.
İlk önce güncelleme hatası sandı ancak Roblox'a BTK tarafından erişim engeli getirildi.
ROBLOX ERİŞİM ENGELİ SEBEBİ NE, NEDEN KAPATILDI?
Roblox erişim engeli için “roblox.com, 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6.Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir.”ifadelerine yer verdi.
Kaynak: TGRT Haber