Roblox Türkiye'de yasaklandı! BTK kararı sonrası Roblox erişim engeli failed to download or apply critical settings hatasını ortaya çıktı

07 Ağustos 2024 18:22 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 18:31

Instagram erişim yasağından sonra bir yasak da Roblox'a geldi.

Roblox erişim engeli hakında detaylar BTK, tarafından açıklandı.

ROBLOX TÜRKİYE'DE YASAKLANDI MI?

BTK sitesinde yer alan bilgiye göre Roblox oyunu, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellendi.

Roblox failed to download or apply critical settings hatası bu nedenle ortaya çıktı.

ROBLOX NEDEN AÇILMIYOR, ROBLOX ÇÖKTÜ MÜ?

Geniş yaş kitlesinden oyuncuya sahip olan Roblox oyunu hem masaüstünden hem de mobilden oynanmaktaydı.

Oyuna girmek isterken Roblox bağlantı hatası alanlar sorulara cevap aradı.

İlk önce güncelleme hatası sandı ancak Roblox'a BTK tarafından erişim engeli getirildi.

ROBLOX ERİŞİM ENGELİ SEBEBİ NE, NEDEN KAPATILDI?