Tgrt Haber
Haberler>Teknoloji>Son dakika! Roblox kapatıldı! Uygulamaya erişilemiyor

Son dakika! Roblox kapatıldı! Uygulamaya erişilemiyor

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
07 Ağustos 2024 18:16 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 18:32
Son dakika! Roblox kapatıldı! Uygulamaya erişilemiyor

Son dakika haberi... Oyun platformlarından Roblox'a erişim engeli getirildi. BTK'nın sitesinde yapılan açıklamaya göre mahkeme kararıyla uygulama açılmıyor.

Instagram'ın kapatılmasının ardından Roblox'a da erişim yasağı getirildi.  BTK’nın sitesinde şu bilgilendirme yapıldı: “roblox.com, 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir.”

Son dakika! Roblox kapatıldı! Uygulamaya erişilemiyor - 1. Resim

Roblox Corporation tarafından tasarlanan ve zaman zaman çocuklara yönelik uygunsuz içerikleriyle eleştiri konusu olan çevrimiçi oyun platformu Roblox'un kapatılacağı iddiaları uzun zamandır sürüyordu. Özellikle oyunun You Tube üzerinden yayımlanan parodi videolarının çocuk ruhsal gelişimine verdiği zararlar tartışılıyordu.

BTK SİTESİNDE KARAR AÇIKLANDI

Karar bu şekilde duyuruldu:

Son dakika! Roblox kapatıldı! Uygulamaya erişilemiyor - 2. Resim

Kaynak: tgrthaber.com
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...