Son dakika! Roblox kapatıldı! Uygulamaya erişilemiyor

07 Ağustos 2024 18:16 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 18:32

Instagram'ın kapatılmasının ardından Roblox'a da erişim yasağı getirildi. BTK’nın sitesinde şu bilgilendirme yapıldı: “roblox.com, 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir.”

Roblox Corporation tarafından tasarlanan ve zaman zaman çocuklara yönelik uygunsuz içerikleriyle eleştiri konusu olan çevrimiçi oyun platformu Roblox'un kapatılacağı iddiaları uzun zamandır sürüyordu. Özellikle oyunun You Tube üzerinden yayımlanan parodi videolarının çocuk ruhsal gelişimine verdiği zararlar tartışılıyordu.

BTK SİTESİNDE KARAR AÇIKLANDI

Karar bu şekilde duyuruldu: