Erişim engeli getirilen Roblox'un açılacağı tarih beklenirken Bakan Tunç konuştu

08 Ağustos 2024 09:02 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 09:25

Roblox Studio aracılığıyla oyuncuların kendi deneyimlerini ve modellemelerini oluşturduğu Roblox'un dün akşam BTK kararı ile kapatılması gündem olurken neden giremiyorum, açıldı mı gibi sorular da kullanıcılar tarafından araştırılıyor.

ROBLOX GERİ AÇILACAK MI, NEDEN AÇILMIYOR 2024?

BTK'nın "roblox.com, 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir" açıklamasının ardından oyun Türkiye'de yasaklandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, erişim engeli getirilen Roblox hakkında açıklamada bulundu.

"Çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması sebebiyle Roblox isimli oyun platformuna ve uygulama marketlerindeki linklerine, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun"da belirtilen hususlar çerçevesinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli getirilmiştir" derken sözlerine şöyle devam etti:

Ülkemizin ve milletimizin geleceğini düşünen, sorumluluk makamında bulunan herkesin çocuklarımızı hedef alan bu tür durumlara karşı hassasiyetle yaklaşması, popülist ve sorumsuz söylemlerden uzak durması gerekir. Toplumsal yapımıza dinamit koymaya yönelik girişimlere, çocukların istismarına, şiddete teşvik edilmesine, her biri birer cevher olan evlatlarımızın gelişimini olumsuz yönde etkileyecek faaliyetlere asla müsaade edilmeyecektir."

ROBLOX TÜRKİYE'DE YASAKLANDI MI, NEDEN KAPANDI?

Oyunun kapatıldığı bilgisi dün BTK tarafından şu açıklama ile paylaşıldı:

“roblox.com, 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir.”

HANGİ ÜLKELERDE YASAK 2024?

Oyunun yasak olduğu ülkeler şöyle:

Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Çin, Kuzey Kore ve son olarak Türkiye.

Diğer ülkelerde de yasaklanma sebepleri arasında çocukların güvenliğini tehdit ettiği olurken oyun esnasında yabancı kişiler ile iletişimin kolay olması yer alıyor.

Kullanıcıların içerik oluşturması nedeniyle uygunsuz içeriklerin de oyun içerisinde yer alması çocukları olumsuz etkileyeceği de bir diğer neden olabiliyor.

ROBLOX KİMİN, NASIL BİR OYUN?

Roblox platformu 2004 senesinde David Baszucki ve Erik Cassel tarafından kurulurken 2006 yılında piyasaya sürüldü.

Platformda LUA programlama dilinde kodlanmış birçok oyun yer alırken kullanıcı sayısı gün geçtikçe artıyordu.

Oyunda kullanıcılar gamepasses ile denetim içi tek seferlik satın alma ile geliştirici ürünleri ve ürünler olarak bilinen birden fazla satın alınabilen içerikler oluşturabiliyordu.

Satın alımlardan kazanılan gelirin %70'i kullanıcıya verilirken geri kalanı Roblox'a verilir.

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK, AÇILDI MI?

Birçok kullanıcıya sahip olan oyuna 7 Ağustos günü getirilen erişim engeli sonrası ne zaman açılacağına dair herhangi bir bilgilendirme yapılmadı.