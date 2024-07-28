Breaking Bad dizisinde Walter White'ı seslendiren Aykut Uğur Taşdemir 58 yaşında hayatını kaybetti

28 Temmuz 2024 16:40 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 17:06

Kutlar Vadisi dizisinde Bünyamin karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu, seslendirme ve dublaj sanatçısı Aykut Uğur Taşdemir uzun süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Sanatçının vefat haberini Oyuncular Sendikası sosyal medya hesabından duyurdu.

UĞUR TAŞDEMİR ÖLDÜ MÜ?

Oyuncular Sendikası tarafından "Değerli üyemiz, Uğur Taşdemir'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağolsun" sözleriyle Uğur Taşdemir'in hayatını kaybettiği duyuruldu.

Sanatçının oğlu Barış Taşdemir'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Babamı kaybettik" ifadelerini kullandı.

UĞUR TAŞDEMİR NEDEN ÖLDÜ?

2 aydır yoğun bakımda tedavi gören Uğur Taşdemir'in neden hayatını kaybettiği hakkında bir açıklama yapılmadı.

UĞUR TAŞDEMİR'İN CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?

Uğur Taşdemir'in cenazesi 30 Temmuz Salı günü öğle namazına müteakiben İstanbul Moda'da bulunan Moda Camii'nden kaldırılıp Başıbüyük Mezarlığı'na defnedilecek.

UĞUR TAŞDEMİR HANGİ KARAKTERLERİ SESLENDİRDİ?

Ünlü sanatçının seslendirdiği karakterlerden bazıları şöyle:

Karayip Korsanları serisi - Will Turner

Better Call Saul - Saul Goodman

Squid Game - Sang Hun

Efsane Avcıları - Adam Savage

Elm Sokağı Kabusu - Freddy Krueger

Nicolas Cage'in rol aldığı yapımlar

UĞUR TAŞDEMİR KİMDİR?

Uğur Taşdemir 20 Ekim 1965 yılında Yozgat'ta dünyaya geldi.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun oldu.

Tiyatro ile ilgilenmeye başlayan ünlü sanatçı Deneysel Sanatlar Merkezi, Masal Gerçek Tiyatrosu ve Şehir Tiyatrosu'nda rol aldı.

Sürç-i Lisan adlı kendisinin hazırladığı talk show programını sundu.

Oyunculuk yaptığı bazı yapımlar ise şöyle:

Halka

Filinta

Kurtlar Vadisi Puus

Doktorlar

Acı Hayat

Sessiz Gece

Hırçın Menekşe

Baba Evi

Kınalı Kar