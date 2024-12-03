Brent petrolün varil fiyatı ne kadar? OPEC toplantısı fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor

03 Aralık 2024 12:40 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 12:45

Brent petrol fiyatları, uluslararası gelişmelerin etkisiyle dalgalanmaya devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki değişim, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilerken, milyonlarca kişi Brent petrolün güncel varil fiyatını merak ediyor.

Akaryakıt fiyatlarında cep yakacak artış! Benzin ve mazotun litresine 6 lira zam: O tarihte hazırlıklı olun

Akaryakıt fiyatlarında cep yakacak artış! Benzin ve mazotun litresine 6 lira zam: O tarihte hazırlıklı olun

Son gelişmelere göre, İsrail ve Lübnan​ arasında yaşanan gerilimle artan risk algısı petrol fiyatlarını yukarı çekti. İsrail’in Lübnan’da Hizbullah’a ait hedefleri vurduğunu açıklaması, piyasada hareketlilik oluşturdu.

BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI NE KADAR OLDU?

Dün 72,82 dolara kadar yükselen Brent petrol​ün varil fiyatı, günü 71,75 dolar seviyesinde tamamladı. Bugün saat 09.18 itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,4 artarak 72,04 dolar seviyesinde işlem görüyor. Aynı saatlerde Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 68,17 dolar olarak kaydedildi.

OPEC TOPLANTISI BRENT PETROL FİYATINI ETKİLER Mİ?

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun perşembe günü gerçekleştireceği toplantı öncesi, artan arz endişeleri fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Teknik analizlere göre, Brent petrolde 75,19 dolar direnç ve 70,44 dolar destek seviyeleri olarak öne çıkıyor. Toplantı sonrası fiyatlarda dalgalanma bekleniyor.