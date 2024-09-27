Bright Osayi-Samuel, ilk kez kırmızı kart gördü

27 Eylül 2024 11:06 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 11:08

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaştığı Belçika ekibi Union Saint-Gilloise maçında bir ilk yaşandı. Maçın 90.dakikasında Bright Osayi-Samuel kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe- Union Saint-Gilloise​ karşılaşmasının 65. dakikasında oyuna giren Bright Osayi-Samuel​ 90. dakikada kırmızı kart​ gördü. 87. dakikada sarı kart gören Nijeryalı futbolcunun, üç dakika sonra ceza sahasında rakibine yaptığı müdahale sonrası Fransız hakem Bastien penaltı noktasını gösterdi.

BRİGHT OSAYİ SAMUEL KİMDİR?

3 Aralık 1997 yılında Nijerya’da dünyaya gelen Bright Osayi-Samuel, ailesiyle beraber önce İspanya’ya ardından İngiltere’ye göç etti.

1 Eylül 2017 tarihinde Queens Park Rangers ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Bright Osayi-Samuel, 2020-2021 sezonunda Fenerbahçe​ Spor Kulübü’ne transfer oldu.

Fenerbahçe formasıyla ilk maçına Rize Spor maçıyla çıkan Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçe’de ilk golünü Konyaspor’a attı.

17 Ekim 2021 tarihinde Trabzonspor ile oynanan maçtan sonra sosyal medya hesabından hakemler hakkında yapmış olduğu hakaret içeren paylaşım sonucunda PFDK'ye sevk edilen Samuel, 13.000 lira para cezası ve 3 resmi müsabakadan men cezası aldı.

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaştığı Belçika ekibi Union Saint-Gilloise maçında 65. dakikasında oyuna giren Bright Osayi-Samuel 90. dakikada kırmızı kart gördü. 87. dakikada sarı kart gören Nijeryalı futbolcunun, üç dakika sonra ceza sahasında rakibine yaptığı müdahale sonrası Fransız hakem Bastien penaltı noktasını gösterdi.