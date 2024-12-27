Brighton-Brentford maçında Ferdi Kadıoğlu'nun oynayıp oynamayacağı gündem oldu! Muhtemel 11'ler açıklandı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

27 Aralık 2024 11:39 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 11:52

İngiltere Premier Lig kapsamında bugün Brighton kendi evinde Brendtford ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala Ferdi Kadıoğlu'nun oynayıp oynamayacağı gündeme geldi. Karşılaşmada Ferdi Kadıoğlu'nun yedeklerden oyunda dahil olması bekleniyor.

Premier Lig'in 18. hafta karşılaşmaları kapsamında bugün (27 Aralık 2024 Cuma) milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu'nun yer aldığı Brighton ile Brentford saat 22.30'da karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına sayılı saatler kala Ferdi Kadıoğlu'nun karşılaşmada ilk 11'de olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. FERDİ KADIOĞLU BRİGHTON-BRENTFORD MAÇINDA OYNAYACAK MI? Ferdi Kadıoğlu yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak durmak zorunda kalmıştı. Milli futbolcunun bugün oynanacak olan Brentford karşılaşmasında tekrardan sahalara dönmesi bekleniyor. Ancak teknik direktör Fabian Hürzeler'in milli futbolcuyu yedeklerden oyuna sokacağı tahmin ediliyor. Ferdi Kadıoğlu bu sezon Birghton ile çıktığı 8 karşılaşmada 2 gol attı ve 440 dakika süre aldı. BRİGHTON-BRENTFORD MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11 Brighton, kendi evinde oynadığı Brentford karşılaşmasında 3 puan alarak galibiyet hasretine son vermeyi planlıyor. Brighton ligde oynadığı son 5 karşılaşmanın hiçbirinde galibiyet alamadı. Brentford ise üst üste 2 karşılaşmada yenildikten sonra Brighton karşılaşmasında tekrardan bir yükseliş yaşamayı hedefliyor. Brighton-Brentford karşılaşmasının muhtemel 11'lerinin şöyle olması bekleniyor: Brighton: Verbruggen; Veltman, Van Hecke, Dunk, Estupinan; Baleba, Ayari; Minteh, Joao Pedro, Mitoma; Ferguson Brentford: Flekken; Roerslev, Collins, Mee, Van den Berg; Janelt, Norgaard, Damsgaard; Mbeumo, Wissa, Lewis-Potter İlgili Haberler Ferdi Kadıoğlu milli takım kadrosundan çıkarıldı! Yerine 2 isim çağrıldı Ferdi Kadıoğlu'nu yıkan sakatlık haberi! Süre uzayabilir mi? Ferdi Kadıoğlu'ndan flaş haber! Geri dönüyor