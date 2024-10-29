Brighton-Liverpool maçında Ferdi Kadıoğlu'nun ilk 11'de oynaması bekleniyor
İngiltere Lig Kupası kapsamında Brighton ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Vatandaşlar tarafından Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton-Liverpool maçında oynayıp oynamayacağı ise merak ediliyor.
Bu sezon Fenerbahçe'den Brighton'a rekor bonservis ile transfer olan milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig'de kendini göstermeye devam ediyor.
İngiltere Lig Kupası son 16 turu kapsamında oynanacak olan Brighton-Liverpool maçında Ferdi Kadıoğlu'nun oynayıp oynamayacağı ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
FERDİ KADIOĞLU BRİGHTON-LİVERPOOL MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Brighton'a transfer olduktan sonra sakatlık yaşayan milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu tekrardan sahalara döndü.
Oynadığı karşılaşmalarda adından söz ettirmeyi başaran milli futbolcumuzun Brighton-Liverpool maçında ilk 11'de başlaması bekleniyor.
Ferdi Kadıoğlu bu sezon Brighton ile 5 Premier Lig ve 1 İngiltere Lig Kupası'nda forma giydi.
Bu karşılaşmada toplam 308 dakika süre bulan milli yıldız toplam 1 gol attı.
BRİGHTON-LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İngiltere Lig Kupası son 16 turu kapsamında oynanacak olan Brighton-Liverpool karşılaşması yarın (30 Ekim 2024 Çarşamba) saat 22.30'da başlayacak.
Karşılaşmayı kazanan takım çeyrek finale adını yazdıracak.
Brighton-Liverpool karşılaşmasını vatandaşlar Exxen platformundan izleyebilecekler.