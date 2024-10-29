Brighton-Liverpool maçında Ferdi Kadıoğlu'nun ilk 11'de oynaması bekleniyor

29 Ekim 2024 17:01 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 17:25

İngiltere Lig Kupası kapsamında Brighton ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Vatandaşlar tarafından Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton-Liverpool maçında oynayıp oynamayacağı ise merak ediliyor.

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Bu sezon Fenerbahçe'den Brighton​'a rekor bonservis ile transfer olan milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu​, Premier Lig​'de kendini göstermeye devam ediyor.

İngiltere Lig Kupası son 16 turu kapsamında oynanacak olan Brighton-Liverpool maçında Ferdi Kadıoğlu'nun oynayıp oynamayacağı ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

FERDİ KADIOĞLU BRİGHTON-LİVERPOOL MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Brighton'a transfer olduktan sonra sakatlık yaşayan milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu tekrardan sahalara döndü.

Oynadığı karşılaşmalarda adından söz ettirmeyi başaran milli futbolcumuzun Brighton-Liverpool maçında ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Ferdi Kadıoğlu bu sezon Brighton ile 5 Premier Lig ve 1 İngiltere Lig Kupası'nda forma giydi.

Bu karşılaşmada toplam 308 dakika süre bulan milli yıldız toplam 1 gol attı.

BRİGHTON-LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Lig Kupası son 16 turu kapsamında oynanacak olan Brighton-Liverpool karşılaşması yarın (30 Ekim 2024 Çarşamba) saat 22.30'da başlayacak.

Karşılaşmayı kazanan takım çeyrek finale adını yazdıracak.