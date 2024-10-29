Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica-Santa Clara maçında oynayıp oynamayacağı belli oldu! Muhtemel 11'ler

29 Ekim 2024 16:27 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 16:40

Benfica, Portekiz Lig Kupası çeyrek final mücadeleleri kapsamında Santa Clara'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın başlamasına sayılı saatler kala milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun maçta oynayıp oynamayacağı merak edildi. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün ilk 11'de başlayacağı tahmin ediliyor.

Galatasaray'dan transfer olduktan sonra Benfica​'da büyük başarılara imza atan Kerem Aktürkoğlu​ geçtiğimiz hafta oynanan Rio Ave maçında hat-trick yaptı.

Bu sezon ilk defa hat-trick yapan milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu'nun, Portekiz Lig Kupası çeyrek finalleri kapsamında oynanacak olan Benfica-Santa Clara maçında oynayıp oynamayacağı ise taraftarlar tarafından merak ediliyor.

Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar aynı zamanda Orkun Kökçü'nün ilk 11'de başlayıp başlamayacağını da araştırıyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU BENFİCA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu'nun bu hafta Portekiz Lig Kupası çeyrek finalleri kapsamında oynanacak olan Benfica-Santa Clara maçında ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.

Kerem Aktürkoğlu'nun bu sezon Benfica'da çıktığı karşılaşmalardaki gol ve asist istatistikleri ise şöyle:

Liga Portugal | 4 Maç | 5 Gol | 2 Asist UEFA Şampiyonlar Ligi | 3 Maç | 3 Gol

ORKUN KÖKÇÜ BENFİCA-SANTA CLARA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Benfica'da forma giyen bir diğer milli futbolcumuz Orkun Kökçü'nün de Santa Clara ile oynanacak olan karşılaşmada ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Orkun Kökçü'nün istatistikleri ise şöyle:

Liga Portugal | 8 Maç | 2 Gol | 3 Asist UEFA Şampiyonlar Ligi | 3 Maç | 2 Gol

BENFİCA-SANTA CLARA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Benfica-Santa Clara karşılaşması 30 Ekim Çarşamba günü saat 23.15'te başlayacak.

Maç sonucunda kazanan takım Portekiz Lig Kupası'nda yarı finallere çıkmaya hak kazanacak.

Yarı finaller ise 7 Ocak 2025 tarihinde oynanacak.

BENFİCA-SANTA CLARA MUHTEMEL 11'LERİ

Portekiz Lig Kupası çeyrek finali kapsamında oynanacak olan karşılaşmanın muhtemel 11'lerinin şöyle olması bekleniyor:

Benfica: Trubin, Bah, Araujo, Otamendi, Carreras, Aursnes, Orkun Kökçü, Di Maria, Beste, Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis

Santa Clara: G. Batista, L. Rocha, S. Lima, F. Venancio, D. Calila, P. Ferreira, Adriano, MT, V. Lopes, G. Silva, M. Pereira