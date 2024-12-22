Bu akşam Galatasaray'ın maçı var mı, saat kaçta? 22 Aralık maç programı
Futbolseverler tarafından Süper Lig, 1. Lig, La Liga ve Premier Lig maçları yakından takip ediliyor. Bu akşam oynanacak karşılaşmalar kapsamında Galatasaray, Kayserispor karşısında deplasmana çıkacak. 22 Aralık 2024 Pazar günü maç programı belli oldu.
Trendyol Süper Lig'de 17. hafta maçları devam ediyor. Karşılaşmalar kapsamında ligde birinci sırada yer alan Galatasaray ile 16. sırada küme düşme hattında olan Kayserispor karşı karşıya gelecek.
BU AKŞAM GALATASARAY'IN MAÇI VAR MI?
TFF tarafından açıklanan Süper Lig fikstürüne göre Kayserispor bugün saat 16.00'da Galatasaray'ı kendi evinde konuk edecek.
Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
İki takım arasında gerçekleşen 41 karşılaşmanın 24'ünü sarı-kırmızılılar, 4'ünü ise Kayserispor kazandı.
13 karşılaşmanın beraberlik ile sonuçlandığı rekabette son 5 maçın sonuçları ise şöyle:
- 15 Ocak 2024 | Galatasaray - Kayserispor | 2:1
- 12 Ağustos 2024 | Kayserispor - Galatasaray | 0:0
- 14 Nisan 2023 | Galatasaray - Kayserispor | 6:0
- 15 Ekim 2022 | Kayserispor - Galatasaray | 2:1
- 12 Şubat 2022 | Galatasaray - Kayserispor | 1:1
BUGÜN MAÇ VAR MI, 22 ARALIK MAÇ PROGRAMI?
22 Aralık 2024 tarihinde oynanacak olan diğer maçların programı ise şöyle:
Süper Lig
- 13.30 Gaziantep FK - Antalyaspor
- 16.00 Kayserispor - Galatasaray
- 16.00 Göztepe Çaykur Rizespor
- 19.00 Trabzonspor - Bodrumspor
TFF 1. Lig
- 13.30 Keçiörengücü - Fatih Karagümrük
- 16.00 Boluspor - Kocaelispor
- 16.00 Esenler Erokspor - Bandırmaspor
- 19.00 Çorum FK - MKE Ankaragücü
İngiltere Premier Lig
- 17.00 Everton - Chelsea
- 17.00 Fulham - Southampton
- 17.00 Manchester United - Bournemouth
- 17.00 Leicester City - Wolverhampton
- 19.30 Tottenham - Liverpool
La Liga
- 16.00 Valencia - Deportivo Alaves
- 18.15 Real Madrid - Sevilla
- 20.30 Las Palmas - Espanyol
- 20.30 Leganes - Villarreal
- 23.00 Real Betis - Rayo Vallecano