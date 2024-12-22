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Bu akşam Galatasaray'ın maçı var mı, saat kaçta? 22 Aralık maç programı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
22 Aralık 2024 13:11 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 13:32
Bu akşam Galatasaray&#039;ın maçı var mı, saat kaçta? 22 Aralık maç programı

Futbolseverler tarafından Süper Lig, 1. Lig, La Liga ve Premier Lig maçları yakından takip ediliyor. Bu akşam oynanacak karşılaşmalar kapsamında Galatasaray, Kayserispor karşısında deplasmana çıkacak. 22 Aralık 2024 Pazar günü maç programı belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta maçları devam ediyor. Karşılaşmalar kapsamında ligde birinci sırada yer alan Galatasaray ile 16. sırada küme düşme hattında olan Kayserispor karşı karşıya gelecek.

Bu akşam Galatasaray'ın maçı var mı, saat kaçta? 22 Aralık maç programı - 1. Resim

BU AKŞAM GALATASARAY'IN MAÇI VAR MI?

TFF tarafından açıklanan Süper Lig fikstürüne göre Kayserispor bugün saat 16.00'da Galatasaray'ı kendi evinde konuk edecek.

Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İki takım arasında gerçekleşen 41 karşılaşmanın 24'ünü sarı-kırmızılılar, 4'ünü ise Kayserispor kazandı.

13 karşılaşmanın beraberlik ile sonuçlandığı rekabette son 5 maçın sonuçları ise şöyle:

  • 15 Ocak 2024 | Galatasaray - Kayserispor | 2:1
  • 12 Ağustos 2024 | Kayserispor - Galatasaray | 0:0
  • 14 Nisan 2023 | Galatasaray - Kayserispor | 6:0
  • 15 Ekim 2022 | Kayserispor - Galatasaray | 2:1
  • 12 Şubat 2022 | Galatasaray - Kayserispor | 1:1

Bu akşam Galatasaray'ın maçı var mı, saat kaçta? 22 Aralık maç programı - 2. Resim

BUGÜN MAÇ VAR MI, 22 ARALIK MAÇ PROGRAMI?

22 Aralık 2024 tarihinde oynanacak olan diğer maçların programı ise şöyle:

Süper Lig

  • 13.30 Gaziantep FK - Antalyaspor
  • 16.00 Kayserispor - Galatasaray
  • 16.00 Göztepe Çaykur Rizespor
  • 19.00 Trabzonspor - Bodrumspor

TFF 1. Lig

  • 13.30 Keçiörengücü - Fatih Karagümrük
  • 16.00 Boluspor - Kocaelispor
  • 16.00 Esenler Erokspor - Bandırmaspor
  • 19.00 Çorum FK - MKE Ankaragücü

İngiltere Premier Lig

  • 17.00 Everton - Chelsea
  • 17.00 Fulham - Southampton
  • 17.00 Manchester United - Bournemouth
  • 17.00 Leicester City - Wolverhampton
  • 19.30 Tottenham - Liverpool

La Liga

  • 16.00 Valencia - Deportivo Alaves
  • 18.15 Real Madrid - Sevilla
  • 20.30 Las Palmas - Espanyol
  • 20.30 Leganes - Villarreal
  • 23.00 Real Betis - Rayo Vallecano

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Kaynak: TGRT Haber

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