Bu akşam Galatasaray'ın maçı var mı, saat kaçta? 22 Aralık maç programı

22 Aralık 2024 13:11 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 13:32

Futbolseverler tarafından Süper Lig, 1. Lig, La Liga ve Premier Lig maçları yakından takip ediliyor. Bu akşam oynanacak karşılaşmalar kapsamında Galatasaray, Kayserispor karşısında deplasmana çıkacak. 22 Aralık 2024 Pazar günü maç programı belli oldu.

Eskişehirspor maçının bugün saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı duyuruldu

Eskişehirspor maçının bugün saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı duyuruldu

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta maçları devam ediyor. Karşılaşmalar kapsamında ligde birinci sırada yer alan Galatasaray ile 16. sırada küme düşme hattında olan Kayserispor karşı karşıya gelecek.

BU AKŞAM GALATASARAY'IN MAÇI VAR MI?

TFF tarafından açıklanan Süper Lig fikstürüne göre Kayserispor bugün saat 16.00'da Galatasaray'ı kendi evinde konuk edecek.

Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İki takım arasında gerçekleşen 41 karşılaşmanın 24'ünü sarı-kırmızılılar, 4'ünü ise Kayserispor kazandı.

13 karşılaşmanın beraberlik ile sonuçlandığı rekabette son 5 maçın sonuçları ise şöyle:

15 Ocak 2024 | Galatasaray - Kayserispor | 2:1

12 Ağustos 2024 | Kayserispor - Galatasaray | 0:0

14 Nisan 2023 | Galatasaray - Kayserispor | 6:0

15 Ekim 2022 | Kayserispor - Galatasaray | 2:1

12 Şubat 2022 | Galatasaray - Kayserispor | 1:1

BUGÜN MAÇ VAR MI, 22 ARALIK MAÇ PROGRAMI?

22 Aralık 2024 tarihinde oynanacak olan diğer maçların programı ise şöyle:

Süper Lig

13.30 Gaziantep FK - Antalyaspor

16.00 Kayserispor - Galatasaray

16.00 Göztepe Çaykur Rizespor

19.00 Trabzonspor - Bodrumspor

TFF 1. Lig

13.30 Keçiörengücü - Fatih Karagümrük

16.00 Boluspor - Kocaelispor

16.00 Esenler Erokspor - Bandırmaspor

19.00 Çorum FK - MKE Ankaragücü

İngiltere Premier Lig

17.00 Everton - Chelsea

17.00 Fulham - Southampton

17.00 Manchester United - Bournemouth

17.00 Leicester City - Wolverhampton

19.30 Tottenham - Liverpool

La Liga