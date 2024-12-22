Kayserispor - Galatasaray maç kadrosu gündem oldu! Muhtemel 11'ler

22 Aralık 2024 12:48 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 13:11

Trendyol Süper Lig'in 17. haftası kapsamında bugün Kayserispor - Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından Kayserispor - Galatasaray maçının kadrosu merak ediliyor. Karşılaşmanın muhtemel 11'leri açıklandı. Sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez ve Osimhen ilk 11'e geri dönüyor.

Süper Lig'de 41 puan ile lider konumda yer alan Galatasaray bugün 17. hafta karşılaşmaları kapsamında 16. sıradaki Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılılar deplasmanda rakibini yenerse ligde en yakın rakibi Fenerbahçe ile olan puan farkını 8'e çıkaracak.

Kayserispor ise küme düşme hattından çıkmak için Galatasaray karşılaşmasında 3 puan almayı hedefliyor.

Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Kayserispor-Galatasaray maçının kadroları ve muhtemel 11'leri merak ediliyor.

KAYSERİSPOR-GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray'da geçen hafta oynanan Trabzonspor karşılaşmasında eksik olan Osimhen'in ve yedeklerden kadroya dahil olan Davinson Sanchez'in ilk 11'e dönmesi bekleniyor.

Rolan Sallai ise sarı kart cezası nedeniyle kadroda olmayacak.

Kayserispor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri şöyle:

Kayserispor: Onurcan, Gökhan, Attamah, Jeanvier, Carole, Hasan Ali, Kartal, Karimi, Bourabia, Boa Morte, Bahoken

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Sara, Torreira, Barış, Mertens, Yunus, Osimhen

KAYSERİSPOR-GALATASARAY İSTATİSTİKLERİ

Galatasaray, Kayserispor ile oynadığı son 5 maçın 2'şer tanesinde galibiyet ile beraberlik alırken birinde ise mağlubiyet aldı.

Bu karşılaşmalarda Galatasaray toplam 10 gol atarken, Kayserispor ise 4 gol attı.

Sarı-kırmızılılar, Kayserispor ile oynadığı son 3 deplasman maçında ise galibiyet alamadı.

KAYSERİSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kayserispor-Galatasaray karşılaşması bugün (22 Aralık Pazar) saat 18.00'da başlayacak.

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından izlenebilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan bilgilere göre ise karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

VAR hakemi olarak ise Bülent Birincioğlu görev alacak.