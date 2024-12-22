Kayserispor-Galatasaray maçının hakemi belli oldu! Mehmet Türkmen'in daha önce yönettiği karşılaşmaların istatistikleri

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

22 Aralık 2024 11:37 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 12:00

TFF tarafından Trendyol Süper Lig'in 17. haftası kapsamında oynanacak olan Kayserispor-Galatasaray maçının hakeminin kim olduğu açıklandı. Karşılaşmayı Mehmet Türkmen yönetecek. Taraftarlar tarafından Mehmet Türkmen'in yönettiği Galatasaray maçları merak ediliyor.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftası kapsamında Galatasaray bugün Kayserispor karşısında deplasman maçına çıkacak. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarların gündeminde Kayserispor-Galatasaray maçının hakeminin kim olduğu yer alıyor. KAYSERİSPOR-GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM? Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre Kayserispor-Galatasaray karşılaşmasında hakem Mehmet Türkmen görev alacak. Türkmen'in yardımcılıklarını ise Mehmet Emin Tuğral ve Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yusuf Ziya Gündüz olacak. MEHMET TÜRKMEN KİMDİR? Mehmet Türkmen 18 Mayıs 1992 yılında dünyaya geldi. Aslen Konyalı olan hakem, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmaya katılarak dikkat çeken Mehmet Türkmen üniversiteden mezun olduktan sonra kariyerini hakemlik alanında sürdürdü. Hakemlik kariyerine 2013 yılında başlayan Türkmen, Süper Lig'de ilk karşılaşmasını 17 Şubat 2024 yılında yönetti. MEHMET TÜRKMEN'İN YÖNETTİĞİ GALATASARAY MAÇLARI Mehmet Türkmen kariyeri boyunca Galatasaray'ın sadece bu sezon oynadığı Alanyaspor maçını yönetti. Sarı-kırmızılıların 1-0 galip geldiği karşılaşmada Türkmen toplam 5 sarı kart gösterdi. Bu sarı kartların 3'ünü Alanyaspor, 2'sini ise Galatasaray gördü. 6 Ekim 2024 | Galatasaray-Alanyaspor | 1:0 | Sarı Kart: 2:3 İlgili Haberler Galatasaray kafilesi Kayseri'ye ulaştı! Hakim Ziyech hakkında şok iddia! Galatasaray'dan ayrılık nedeni ortaya çıktı İspanyollar Yunus Akgün için geldi! Galatasaray maçını tribünden izleyecekler