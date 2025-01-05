Bu akşam hangi maçlar var? 5 Ocak Pazar maç programında Fenerbahçe-Hatayspor ile karşılaşacak

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

05 Ocak 2025 12:53 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 13:27

Trendyol Süper Lig'de devre arasının ardından karşılaşmalar kaldığı yerden devam ediyor. Bugün Fenerbahçe-Hatayspor ile karşılaşacak. Bugün hangi maçların oynanacağı belli oldu.

Yeni yılda verilen aranın ardından Süper Lig​, TFF 1. Lig, Premier Lig​, Seria A ve Ligue 1'de karşılaşmalar kaldığı yerden devam ediyor. 5 Ocak 2025 Pazar günü oynanacak olan maçların saati futbolseverler tarafından merak ediliyor. BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR 5 OCAK? Bu akşam Süper Lig mücadeleleri kapsamında Kadıköy'de saat 19.00'da Fenerbahçe-Hatayspor karşılaşması oynanacak. Premier Lig'de ise lider Liverpool ise Manchester United karşı karşıya gelecek. Teknik direktör değişikliğinin ardından da istediği sonuçları elde edemeyen Manchester United, Liverpool karşısında galibiyet alarak geri dönüş gerçekleştirmeyi hedefliyor. 5 Ocak 2025 Pazar günü maç programı ise şöyle: Süper Lig 13:30 Kasımpaşa - Gaziantep FK

16:00 Bodrumspor - Kayserispor

19:00 Fenerbahçe - Hatayspor TFF 1. Lig 13:30 Ümraniyespor - Erzurumspor FK

13:30 Bandırmaspor - Manisa FK

16:00 İstanbulspor - Esenler Erokspor

19:00 Adanaspor - Amed SK Premier Lig 17:00 Fulham - Ipswich Town

19:30 Liverpool - Manchester United Seria A 14:30 Monza - Cagliari

17:00 Lecce - Geona

20:00 Torino - Parma

22:45 Roma - Lazio Ligue 1 17:00 Angers - Brest

17:00 RC Strasbourg - Auxerre

17:00 Lens - Toulouse

22:45 - Marsilya- Le Havre Fransa Süper Kupa 19:30 PSG - Monaco İlgili Haberler Okan Buruk'tan transfer açıklaması: İlkay Gündoğan iyi bir Galatasaraylı Fenerbahçe-Hatayspor maç kadrosu beli oldu! Mourinho'nun muhtemel 11'i