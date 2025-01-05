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Bu akşam hangi maçlar var? 5 Ocak Pazar maç programında Fenerbahçe-Hatayspor ile karşılaşacak

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
05 Ocak 2025 12:53 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 13:27
Bu akşam hangi maçlar var? 5 Ocak Pazar maç programında Fenerbahçe-Hatayspor ile karşılaşacak

Trendyol Süper Lig'de devre arasının ardından karşılaşmalar kaldığı yerden devam ediyor. Bugün Fenerbahçe-Hatayspor ile karşılaşacak. Bugün hangi maçların oynanacağı belli oldu.

Yeni yılda verilen aranın ardından Süper Lig​, TFF 1. Lig, Premier Lig​, Seria A ve Ligue 1'de karşılaşmalar kaldığı yerden devam ediyor.

5 Ocak 2025 Pazar günü oynanacak olan maçların saati futbolseverler tarafından merak ediliyor.

Bu akşam hangi maçlar var? 5 Ocak Pazar maç programında Fenerbahçe-Hatayspor ile karşılaşacak - 1. Resim

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR 5 OCAK?

Bu akşam Süper Lig mücadeleleri kapsamında Kadıköy'de saat 19.00'da Fenerbahçe-Hatayspor karşılaşması oynanacak.

Premier Lig'de ise lider Liverpool ise Manchester United karşı karşıya gelecek.

Teknik direktör değişikliğinin ardından da istediği sonuçları elde edemeyen Manchester United, Liverpool karşısında galibiyet alarak geri dönüş gerçekleştirmeyi hedefliyor.

5 Ocak 2025 Pazar günü maç programı ise şöyle:

Süper Lig

  • 13:30 Kasımpaşa - Gaziantep FK
  • 16:00 Bodrumspor - Kayserispor
  • 19:00 Fenerbahçe - Hatayspor

TFF 1. Lig

  • 13:30 Ümraniyespor - Erzurumspor FK
  • 13:30 Bandırmaspor - Manisa FK
  • 16:00 İstanbulspor - Esenler Erokspor
  • 19:00 Adanaspor - Amed SK

Bu akşam hangi maçlar var? 5 Ocak Pazar maç programında Fenerbahçe-Hatayspor ile karşılaşacak - 2. Resim

Premier Lig

  • 17:00 Fulham - Ipswich Town
  • 19:30 Liverpool - Manchester United

Seria A

  • 14:30 Monza - Cagliari
  • 17:00 Lecce - Geona
  • 20:00 Torino - Parma
  • 22:45 Roma - Lazio

Ligue 1

  • 17:00 Angers - Brest
  • 17:00 RC Strasbourg - Auxerre
  • 17:00 Lens - Toulouse
  • 22:45 - Marsilya- Le Havre

Fransa Süper Kupa

  • 19:30 PSG - Monaco

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Kaynak: TGRT Haber
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