Fenerbahçe-Hatayspor maç kadrosu beli oldu! Mourinho'nun muhtemel 11'i

05 Ocak 2025 11:00 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 11:44

Trendyol Süper Lig'in 18. haftası kapsamında Fenerbahçe-Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe-Hatayspor maç kadrosu, muhtemel 11'leri merak ediliyor. Sarı-lacivertlilerde karşılaşma öncesinde 3 eksik bulunuyor. İsmail Yüksek maçta forma giymeyecek.

Fenerbahçe-Hatayspor maçının hakemi Oğuzhan Çakır kimdir? Daha önce yönettiği maçlar gündem oldu

Fenerbahçe-Hatayspor maçının hakemi Oğuzhan Çakır kimdir? Daha önce yönettiği maçlar gündem oldu

Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci yarısının ilk karşılaşmasında Hatayspor ile karşılaşacak.

Lider Galatasaray ile olan puan farkını kapatmak isteyen sarı-lacivertliler karşılaşmadan 3 puan almak istiyor.

Hatayspor ise küme düşme hattından çıkmak için puan almayı hedefliyor.

FENERBAHÇE-HATAYSPOR MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11

Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'de sakatlıklar nedeniyle üç eksik bulunuyor. Hatayspor'da ise kırmızı ve sarı kart cezalı olan oyuncular nedeniyle 5 futbolcu maçta forma giyemeyecek.

Fenerbahçe-Hatayspor mücadelesinin muhtemel 11'lerinin şöyle olması bekleniyor:

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi Samuel, Çağlar, Djiku, Kostic, Amrabat, Fred, İrfan Can, Szymanski, Dusan Tadic, En-Nesyri

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Diack, Yiğit Ali, Oğuzhan, Selimcan, Abdulkadir, Boutobba, Rui Pedro, Rivas, Aboubakar

FENERBAHÇE-HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Hatayspor karşılaşması bugün (5 Ocak 2025 Pazar) saat 19.00'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

İki takım bu zamana kadar 8 kez karşı karşıya geldi. Fenerbahçe bu karşılaşmaların 7'sinde rakibini mağlup etti.

FENERBAHÇE-HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan Fenerbahçe-Hatayspor karşılaşması beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmada geçtiğimiz haftalarda sakatlanan Oğuz Aydın'ın forma giymesi bekleniyor.

Oğuz Aydın, sarı-lacivertlilerin yaptığı son 2 idmanda takımla birlikte çalıştı.

FENERBAHÇE'DE SAKAT OLAN FUTBOLCULAR

Hatayspor karşılaşması öncesinde sarı-lacivertlilerde üç futbolcunun sakatlığı bulunuyor.

Geçtiğimiz günlerde antrenman sırasında sakatlanan İsmail Yüksek karşılaşmada forma giymeyecek.

Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde'nin ise tedavileri devam ediyor. İki defans oyuncusunun da geçtiğimiz aylarda çapraz bağları yırtılmıştı.