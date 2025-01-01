Fenerbahçe-Hatayspor maçının hakemi Oğuzhan Çakır kimdir? Daha önce yönettiği maçlar gündem oldu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

01 Ocak 2025 18:16 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 18:57

Süper Lig'de devre arasının ardından karşılaşmalar tekrardan başlıyor. İlk maçlar kapsamında Fenerbahçe-Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. TFF tarafından karşılaşmanın hakeminin kim olduğu açıklandı. Oğuzhan Çakır'ın İstatistikleri ve daha önce yönettiği Fenerbahçe maçları gündem oldu. Trabzonspor derbisinde görev almıştı.

2025 yılının ilk karşılaşmaları kapsamında Fenerbahçe kendi evinde Hatayspor​'u ağırlayacak. 5 Ocak 2025 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşmanın hakeminin kim olacağı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. FENERBAHÇE-HATAYSPOR MAÇI HAKEMİ KİM? TFF tarafından açıklanan bilgilere göre Fenerbahçe-Hatayspor karşılaşmasının hakemi Oğuzhan Çakır olacak. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Mehmet Akıncık yapacak. Dördüncü hakem olarak ise Yiğit Arslan görev alacak. HAKEM OĞUZHAN ÇAKIR KİMDİR? Oğuzhan Çakır, 1999 yılında Balıkesir'de dünyaya geldi. Spor kariyerine yüzme antrenörlüğü yaparak başlayan Oğuzhan Çakır, 2017 yılında Türkiye Futbol Federasyonu'na katılarak hakemlik yapmaya başladı. Genç hakem Süper Lig'de ilk kez Pendikspor-Antalyaspor karşılaşmasını yönetti. Spor kariyerine yüzme antrenörlüğü yaparak başlayan genç hakem, 2017 yılında Türkiye Futbol Federasyonu'na katıldı. 2024-2025 sezonunda Süper Lig karşılaşmalarında aktif olarak görev almaya devam ediyor. OĞUZHAN ÇAKIR'IN YÖNETTİĞİ FENERBAHÇE​ MAÇLARI, İSTATİSTİKLERİ Oğuzhan Çakır kariyeri boyunca Fenerbahçe'nin sadece 3 Kasım 2024 tarihinde oynadığı Trabzonspor karşılaşmasını yönetti. Karşılaşmada Trabzonspor 7, Fenerbahçe ise 2 sarı kart gördü. Genç hakem Trabzonspor'a ise 2 tane penaltı verdi. Oğuzhan Çakır bu sezon Süper Lig'de ise yönettiği 11 karşılaşmada toplam 50 sarı, 1 sarıdan-kırmızı ve kırmızı kart gösterdi. Sezon boyunca ise sadece 3 penaltı verdi. İlgili Haberler Mourinho'dan çarpıcı Fenerbahçe sözleri! "İzin bile almak istemiyorum" Arda Turan ile Fenerbahçe arasında flaş pazarlık! Mauro Icardi'den Galatasaray taraftarını üzecek haber geldi! Bir daha geri dönmeyebilir