Bu akşam maç var mı? 26 Ekim Cumartesi karşılaşma takvimi netleşti
Trendyol Süper Lig, UEFA Avrupa ve Konferans Ligi karşılaşmalarının oynanacağı saat ve tarih belli oldu. Tüm dünyada takip edilen müsabakaları izlemek isteyenler bugünün maç takvimi araştırıyor.
Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig, TFF 2. Lig ve 3. Lig'de bugün birkaç maç oynanacak.
Taraftarlar ise 26 Ekim bu akşam kimin maçı olduğunu araştırmaya başladı. Müsabakaların saati ve kanalı da belirtildi.
BU AKŞAM MAÇ VAR MI 26 EKİM CUMARTESİ?
Günün takvimi şöyle:
TFF 2. Lig
Afyonspor – Kastamonuspor | 19.00 | Yayıncısı yok
Diyarbekirspor – Derince Bld. | 19.00 | Yayıncısı yok
Bucaspor – Mersin İY | 19.00 | Yayıncısı yok
Giresunspor – Aksaray Bld. | 19.00 | Yayıncısı yok
TFF 3. Lig
Bursaspor – Kütahyaspor | 19.00
Karşıyaka – Tokat Plevne | 19.00 | Yayıncısı yok
Tire 2021 – Balıkesirspor | 19.00 | Balıkesirspor Youtube
Karabük İY – 1923 Mustafakemalpaşa Spor | 19.00
Çankaya FK – Aliağa | 19.00 | Çankaya FK Youtube
52 Orduspor – 1922 Konyaspor | 19.00
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ KANALDA?
Trendyol 1. Lig
Ankaragücü – Kocaelispor | 19.00 | TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV
Trendyol Süper Lig
Göztepe – Trabzonspor | 19.00 | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV
İngiltere Premier Lig
Everton – Fulham | 19.30 | Bein Sports 3, beIN Sports Tod TV
Almanya Bundesliga
Werder Bremen – Bayer Leverkusen | 19.30 | Bein Sports Max 1, Tivibu Spor 1, beIN Sports Tod TV