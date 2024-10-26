Bu akşam maç var mı? 26 Ekim Cumartesi karşılaşma takvimi netleşti

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

26 Ekim 2024 18:34 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 18:45

Trendyol Süper Lig, UEFA Avrupa ve Konferans Ligi karşılaşmalarının oynanacağı saat ve tarih belli oldu. Tüm dünyada takip edilen müsabakaları izlemek isteyenler bugünün maç takvimi araştırıyor.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig​, TFF 2. Lig ve 3. Lig'de bugün birkaç maç oynanacak. Taraftarlar ise 26 Ekim bu akşam kimin maçı olduğunu araştırmaya başladı. Müsabakaların saati ve kanalı da belirtildi. BU AKŞAM MAÇ VAR MI 26 EKİM CUMARTESİ? Günün takvimi şöyle: TFF 2. Lig Afyonspor – Kastamonuspor | 19.00 | Yayıncısı yok Diyarbekirspor – Derince Bld. | 19.00 | Yayıncısı yok Bucaspor – Mersin İY | 19.00 | Yayıncısı yok Giresunspor – Aksaray Bld. | 19.00 | Yayıncısı yok TFF 3. Lig Bursaspor – Kütahyaspor | 19.00 Karşıyaka – Tokat Plevne | 19.00 | Yayıncısı yok Tire 2021 – Balıkesirspor | 19.00 | Balıkesirspor Youtube Karabük İY – 1923 Mustafakemalpaşa Spor | 19.00 Çankaya FK – Aliağa | 19.00 | Çankaya FK Youtube 52 Orduspor – 1922 Konyaspor | 19.00 BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ KANALDA? Trendyol 1. Lig Ankaragücü – Kocaelispor | 19.00 | TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV Trendyol Süper Lig Göztepe – Trabzonspor | 19.00 | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV İngiltere Premier Lig Everton – Fulham | 19.30 | Bein Sports 3, beIN Sports Tod TV Almanya Bundesliga Werder Bremen – Bayer Leverkusen | 19.30 | Bein Sports Max 1, Tivibu Spor 1, beIN Sports Tod TV İlgili Haberler Galatasaraylı yıldız Mauro Icardi'den Beşiktaş'a 5 maçta 5 gol UFC 308 İbo Aslan - Raffael Cerqueira maçının nereden izleneceği belli oldu