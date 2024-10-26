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Bu akşam maç var mı? 26 Ekim Cumartesi karşılaşma takvimi netleşti

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
26 Ekim 2024 18:34 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 18:45
Bu akşam maç var mı? 26 Ekim Cumartesi karşılaşma takvimi netleşti

Trendyol Süper Lig, UEFA Avrupa ve Konferans Ligi karşılaşmalarının oynanacağı saat ve tarih belli oldu. Tüm dünyada takip edilen müsabakaları izlemek isteyenler bugünün maç takvimi araştırıyor.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig​, TFF 2. Lig ve 3. Lig'de bugün birkaç maç oynanacak.

Taraftarlar ise 26 Ekim bu akşam kimin maçı olduğunu araştırmaya başladı. Müsabakaların saati ve kanalı da belirtildi.

BU AKŞAM MAÇ VAR MI 26 EKİM CUMARTESİ?

Günün takvimi şöyle:

TFF 2. Lig

Afyonspor – Kastamonuspor | 19.00 | Yayıncısı yok

Diyarbekirspor – Derince Bld. | 19.00 | Yayıncısı yok

Bucaspor – Mersin İY | 19.00 | Yayıncısı yok

Giresunspor – Aksaray Bld. | 19.00 | Yayıncısı yok

Bu akşam maç var mı? 26 Ekim Cumartesi karşılaşma takvimi netleşti - 1. Resim

TFF 3. Lig

Bursaspor – Kütahyaspor | 19.00 

Karşıyaka – Tokat Plevne | 19.00 | Yayıncısı yok

Tire 2021 – Balıkesirspor | 19.00 | Balıkesirspor Youtube

Karabük İY – 1923 Mustafakemalpaşa Spor | 19.00 

Çankaya FK – Aliağa | 19.00 | Çankaya FK Youtube

52 Orduspor – 1922 Konyaspor | 19.00 

Bu akşam maç var mı? 26 Ekim Cumartesi karşılaşma takvimi netleşti - 2. Resim

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig 

Ankaragücü – Kocaelispor | 19.00 | TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV

Trendyol Süper Lig

Göztepe – Trabzonspor | 19.00 | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV

İngiltere Premier Lig

Everton – Fulham | 19.30 | Bein Sports 3, beIN Sports Tod TV

Almanya Bundesliga

Werder Bremen – Bayer Leverkusen | 19.30 | Bein Sports Max 1, Tivibu Spor 1, beIN Sports Tod TV

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Kaynak: TGRT Haber
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