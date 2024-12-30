Bu akşam maç var mı? 30 Aralık Pazartesi karşılaşma programı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

30 Aralık 2024 09:26 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 09:39

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta müsabakaları tamamlandı. Karşılaşmaların sona ermesinin ardından ligde ilk yarı sona erdi. Taraftarların yakından takip ettiği Süper Lig'de bu akşamın maç programı ise taraftarın gündeminde yer aldı.

Futbolseverlerin severek takip ettiği ligde ilk yarı sona erdi. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi takımların yarıştığı ligde heyecan sürüyor. Bu akşamın maç programına göre Trendyol Süper Lig'de karşılaşma oynanmayacak. BU AKŞAM MAÇ VAR MI 30 ARALIK? Bu akşamın programı şöyle: İtalya Serie A 20:30 | Como - Lecce | S Sport Plus | S Sport 2

22:45 | Bologna - Verona | S Sport Plus | S Sport 2 İngiltere Premier Lig 22:45 | Aston Villa - Brighton | Bein Sports Max 1 | beIN Sports Tod TV

22:45 | Ipswich Town - Chelsea | Bein Sports 4 | beIN Sports Tod TV

23:00 | Manchester Utd - Newcastle | Bein Sports 3 | beIN Sports Tod TV | Bein Sports beIN Connect İlgili Haberler Bu akşam maç var mı? 29 Aralık programında Premier Lig karşılaşmaları oynanacak Milan-Roma maçının hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı belli oldu