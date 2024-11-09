Bu akşam maç var mı? 9 Kasım Cumartesi karşılașma saatleri netleşti
Süper Lig, Avrupa Ligi ve 1. Lig'de oynanan maçlar yakından takip ediliyor. Futbolseverlerin ilgiyle izlediği maçların saati ve kanalları da belli oldu. Taraftarlar bu akşamın maç programını araştırıyor.
Tüm dünyada takip edilen Premier Lig, İtalya Serie A ve La Liga'da bu akşam oynanacak olan maçların hangi kanalda yayınlandığı araştırılıyor.
Binlerce taraftarın ilgiyle izlediği Süper Lig ve 1. Lig maç programı duyuruldu.
BUGÜN MAÇ VAR MI 9 KASIM 2024?
9 Kasım Cumartesi günü oynanacak olan müsabakalar şöyle:
Trendyol Süper Lig
Antalyaspor – Bodrumspor | 13.30 | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV
Hatayspor – Gaziantep FK | 16.00 | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV
Adana Demirspor – Eyüpspor | 19.00 | Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV
İngiltere Premier Lig
Brentford – Bournemouth | 18.00 | Bein Sports beIN Connect, beIN Sports Tod TV
Trendyol 1. Lig
İstanbulspor – Adanaspor | 13.30 | TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV
Fatih Karagümrük – Y.Malatyaspor | 16.00 | tabii Spor 6, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV
Amedspor – Keçiörengücü | 16.00 | TRT Spor, Bein Sports Max 1, beIN Sports Tod TV
Çorum FK – Pendikspor | 19.00 | TRT Spor, Bein Sports Max 1, beIN Sports Tod TV
TFF 3. Lig
1923 Mustafakemalpaşa Spor – Küçükçekmece Sinop | 14.00 | TFF Youtube
SÜPER LİG MAÇLARI HANGİ KANALDA?
9 Kasım Cumartesi günü oynanacak olan karşılaşmalar Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.