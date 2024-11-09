Bu akşam maç var mı? 9 Kasım Cumartesi karşılașma saatleri netleşti

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

09 Kasım 2024 11:00 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 11:08

Süper Lig, Avrupa Ligi ve 1. Lig'de oynanan maçlar yakından takip ediliyor. Futbolseverlerin ilgiyle izlediği maçların saati ve kanalları da belli oldu. Taraftarlar bu akşamın maç programını araştırıyor.

Tüm dünyada takip edilen Premier Lig, İtalya Serie A ve La Liga'da bu akşam oynanacak olan maçların hangi kanalda yayınlandığı araştırılıyor. Binlerce taraftarın ilgiyle izlediği Süper Lig ve 1. Lig maç programı duyuruldu. BUGÜN MAÇ VAR MI 9 KASIM 2024? 9 Kasım Cumartesi günü oynanacak olan müsabakalar şöyle: Trendyol Süper Lig Antalyaspor – Bodrumspor | 13.30 | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV Hatayspor – Gaziantep FK | 16.00 | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV Adana Demirspor – Eyüpspor | 19.00 | Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV İngiltere Premier Lig Brentford – Bournemouth | 18.00 | Bein Sports beIN Connect, beIN Sports Tod TV Trendyol 1. Lig İstanbulspor – Adanaspor | 13.30 | TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV Fatih Karagümrük – Y.Malatyaspor | 16.00 | tabii Spor 6, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV Amedspor – Keçiörengücü | 16.00 | TRT Spor, Bein Sports Max 1, beIN Sports Tod TV Çorum FK – Pendikspor | 19.00 | TRT Spor, Bein Sports Max 1, beIN Sports Tod TV TFF 3. Lig 1923 Mustafakemalpaşa Spor – Küçükçekmece Sinop | 14.00 | TFF Youtube SÜPER LİG MAÇLARI HANGİ KANALDA? 9 Kasım Cumartesi günü oynanacak olan karşılaşmalar Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. İlgili Haberler Talisca kararını verdi! Süper Lig devi Fenerbahçe'ye cevap Volkan Demirel'den Alex de Souza sözleri! 'Hala görüşüyoruz'