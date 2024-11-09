Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Bu akşam maç var mı? 9 Kasım Cumartesi karşılașma saatleri netleşti

Bu akşam maç var mı? 9 Kasım Cumartesi karşılașma saatleri netleşti

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
09 Kasım 2024 11:00 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 11:08
Bu akşam maç var mı? 9 Kasım Cumartesi karşılașma saatleri netleşti

Süper Lig, Avrupa Ligi ve 1. Lig'de oynanan maçlar yakından takip ediliyor. Futbolseverlerin ilgiyle izlediği maçların saati ve kanalları da belli oldu. Taraftarlar bu akşamın maç programını araştırıyor.

Tüm dünyada takip edilen Premier Lig, İtalya Serie A ve La Liga'da bu akşam oynanacak olan maçların hangi kanalda yayınlandığı araştırılıyor.

Binlerce taraftarın ilgiyle izlediği Süper Lig ve 1. Lig maç programı duyuruldu.

BUGÜN MAÇ VAR MI 9 KASIM 2024?

9 Kasım Cumartesi günü oynanacak olan müsabakalar şöyle:

Trendyol Süper Lig

Antalyaspor – Bodrumspor | 13.30 | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV

Hatayspor – Gaziantep FK | 16.00 | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV

Adana Demirspor – Eyüpspor | 19.00 | Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV

Bu akşam maç var mı? 9 Kasım Cumartesi karşılașma saatleri netleşti - 1. Resim

İngiltere Premier Lig

Brentford – Bournemouth | 18.00 | Bein Sports beIN Connect, beIN Sports Tod TV

Trendyol 1. Lig

İstanbulspor – Adanaspor | 13.30 | TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV

Fatih Karagümrük – Y.Malatyaspor | 16.00 | tabii Spor 6, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV

Bu akşam maç var mı? 9 Kasım Cumartesi karşılașma saatleri netleşti - 2. Resim

Amedspor – Keçiörengücü | 16.00 | TRT Spor, Bein Sports Max 1, beIN Sports Tod TV

Çorum FK – Pendikspor | 19.00 | TRT Spor, Bein Sports Max 1, beIN Sports Tod TV

TFF 3. Lig

1923 Mustafakemalpaşa Spor – Küçükçekmece Sinop | 14.00 | TFF Youtube

SÜPER LİG MAÇLARI HANGİ KANALDA?

9 Kasım Cumartesi günü oynanacak olan karşılaşmalar Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...