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Bu akşam maç var mı? Uluslar Ligi grubunda son karşılaşmalar oynanıyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
19 Kasım 2024 12:22 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 12:33
Bu akşam maç var mı? Uluslar Ligi grubunda son karşılaşmalar oynanıyor

UEFA Uluslar Ligi, Şampiyonlar Ligi, Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yarışı sürerken 19 Kasım Salı bu akşamın maç programı yeniden gündeme geldi. Futbolseverler bugünün maçlarını yakından takip ediyor.

Uluslar Ligi​'nde bu akşam Türkiye​ - Karadağ​ ve Galler​ - İzlanda maçları oynanacak. Her iki karşılaşmanın sonucu da önemli olurken sonuçlara göre grubu birinci tamamlayan takım belli olacak.

BUGÜN MAÇ VAR MI 19 KASIM SALI?

Bu akşamın maç takvimine göre ligde oynanacak olan müsabakalar şöyle:

Bosna Hersek – Hollanda | 22.45 | Exxen

Macaristan – Almanya | 22.45 | Exxen

Galler – İzlanda | 22.45 | Exxen

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Karadağ – Türkiye​ | 22.45 | Exxen

İsveç – Azerbaycan | 22.45 | Exxen

Arnavutluk – Ukrayna | 22.45 | Exxen

Çekya – Gürcistan | 22.45 | Exxen

Slovakya – Estonya | 22.45 | Exxen

Malta – Andorra | 22.45 | Exxen

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BU AKŞAM TÜRKİYE'NİN MAÇI VAR MI?

A Milli Futbol Takımımız ligde hazırlıklarını sürdürürken grupta 1. olarak mücadelesine devam ediyor.

Bu akşamın programına göre ise Karadağ ile karşı karşıya geleceğiz. 22.45'te başlayacak olan karşılaşma Exxen ve TV8 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

Milli takımımız 16 Kasım günü Galler ile karşılaşmıştı. Bu akşam rakibini mağlup etmesi halinde diğer karşılaşmaların sonucuna bakılmaksızın grubu birinci olarak tamamlayacak.

Eğer berabere kalır veya mağlup olursa grupta oynanacak olan diğer karşılaşmanın sonucuna bakılacak.

Sıkça Sorulan Sorular
Bu akşam oynanacak olan Karadağ müsabakasında sadece galip gelmemiz yeterli oluyor. Karadağ'ı mağlup etmemiz halinde gruptan lider olarak çıkacağız.
19 Kasım Salı günü oynanacak olan müsabaka 22.45'te başlarken TV8 ekranları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

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Kaynak: TGRT Haber
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