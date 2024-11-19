Uluslar Ligi centilmenlik puanı nedir, ne işe yarar? Puanlar eşit olursa devreye girecek

19 Kasım 2024 12:02 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 12:08

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken bu akşam Türkiye - Karadağ ve Galler - İzlanda müsabakaları oynanacak. Grupta lider olan A Milli Futbol Takımımız, Karadağ'a karşı mağlubiyet veya beraberlik alırsa diğer maçların sonucu gündeme gelecek.

19 Kasım Salı akşamı programına göre bugün Türkiye​ ile Karadağ​ mücadele edecek. Beraberlik veya mağlubiyet almamız halinde Galler​ ile İzlanda karşılaşmasının sonucuna bakılacak.

Eğer puanlar ve averajlar eşit olursa centilmenlik puanı öne çıkacak.

CENTİLMENLİK PUANI NEDİR, NE İŞE YARAR?

UEFA Uluslar Ligi​'nde bu akşam önemli karşılaşmalar oynanıyor. Ligde puan, genel averaj, ikili averaj ve atılan-yenilen gol farklarına bakılırken eşit olmaları halinde centilmenlik puanı gündeme gelir.

Bu puan takımların karşılamalarda gördükleri kart sayısına göre belirleniyor. Sarı kart, ikinci karttan gelen kırmızı kart gibi etkenler centilmenlik puanını oluşturuyor.

Az kart görmüş olan takımın centilmenlik puanı yüksek olurken sıralamada önce geçebiliyor.

CENTİLMENLİK PUANI NE DEMEK?

İki takım arasında puan ve averajın eşit olması halinde önemli bir rol oynayan centilmenlik puanı maçlarda alınan kart sayısına göre belirlenir.

Fair - play kriterlerini hedefleyen bu uygulamada az kart gören takımın puanı daha fazla oluyor.

TÜRKİYE ULUSLAR A GRUBUNA YÜKSELDİ Mİ?

Milli takım karşılaşması henüz oynanmadı. Bu akşam 22.45'te oynanacak olan karşılaşma sonrasında durum netleşecek.

Türkiye 11 puanla lider olurken Galler 9 puanla ikinci sırada bulunuyor.

İzlanda 7 puanla 3. olurken Karadağ'ın C Grubu'na düşmesi netleşti.

Karadağ'ı mağlup etmemiz halinde 14 puan ile A Grubu'na yükseliyoruz. Beraberlik veya mağlup sonucu halinde ise Galler - İzlanda maçının sonucu beklenecek.

Puanların eşit olmasının halinde ise centilmenlik puanı devreye girecek.