Bu akşam oynanacak Süper Lig maçlarının takvimi 6 Ekim

06 Ekim 2024 16:28 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 17:12

6 Ekim Pazar günü süper Lig'de bu akşam oynanacak olan maçların saati ve kanalı açıklandı. TFF tarafından açıklanan bilgilere göre bu akşam Galatasaray-Alanyaspor ile Gaziantep FK-Beşiktaş maçı oynanacak.

Trendyol Süper Lig'de sekizinci hafta mücadeleleri bugün sona eriyor.

19 puan ile liderlik koltuğunda bulunan Galatasaray ile üçüncü sırada yer alan Beşiktaş bu akşam milli ara öncesinde son maçlarına çıkacaklar.

Taraftarlar tarafından bugün maç var mı, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

BU AKŞAM MAÇ VAR MI 6 EKİM 2024?

TFF tarafından açıklanan maç takvimine göre bugün Süper Lig'de oynanacak olan maçların saatleri ve kanalları şöyle:

Süper Lig

13.30 TÜMOSAN Konyaspor-İkas Eyüpspor | 2:1

16.00 Adana Demirspor-Samsunspor | beIN Sports 1

19.00 Galatasaray-Corendon Alanyaspor | beIN Sports 1

19.00 Gaziantep FK-Beşiktaş | beIN Sports 2

TFF 1. Lig

13:30 Keçiörengücü-Pendikspor 1:1

16:00 Manisa FK-Gençlerbirliği | beIN Sports 2

19:00 Amed SK-Esenler Erokspor | beIN Sports Max 2

19:00 İstanbulspor-Kocaelispor | beIN Sports Max 1

Bu akşam oynanacak olan Avrupa liglerindeki maçların saatleri ve yayınlanacağı kanallar ise şöyle:

Premier Lig

16:00 Chelsea-Nottingham Forest | beIN Sports 4

16:00 Aston Villa-Manchester United | beIN Sports 3

18:30 Brighton & Hove Albion-Tottenham | beIN Sports 3

LaLiga

15:00 Girona-Athletic Bilbao | 2:1

17:15 Deportivo Alaves-Barcelona | S Sport Plus, S Sport

19:30 Sevilla-Real Betis | S Sport Plus, S Sport

22:00 Real Sociedad-Atletico Madrid | S Sport Plus, S Sport

Serie A

13:30 Juventus-Cagliari | 1:1

16:00 Bologna-Parma | S Sport Plus

16:00 Lazio-Empoli | S Sport Plus, S Sport 2

19:00 Monza-Roma | S Sport Plus, S Sport 2)

21:45 Fiorentina-Milan | S Sport Plus, S Sport 2

Ligue 1

16:00 Lyon-Nantes | beIN Sports Max 2

18:00 Reims-Montpellier | beIN Sports beIN Connect

18:00 RC Strasbourg-Lens | beIN Sports beIN Connect

18:00 Brest-Le Havre | beIN Sports beIN Connect

21:45 Nice-PSG | beIN Sports 3

Bundesliga