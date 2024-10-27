Bu akşam Teşikat dizisi TRT 1 yayın akışında yer aldı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

27 Ekim 2024 19:23 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 19:36

Son günlerde dizilerin yeni bölümleri yerine tekrarları yayınlanıyor. İzleyiciler tarafından bu akşam Teşkilat dizisi var mı sorusunun cevabı merak ediliyor. Teşkilat dizisinin ayrıca ne zaman ve saat kaçta yayınlanacağı da gündem oldu.

Teröristler tarafından TUSAŞ'a yapılan hain saldırının ardından 23 Ekim Çarşamba günü dizilerin yeni bölümleri yayınlanmamıştı. Ayrıca 24 Ekim tarihinde de kanallar yayın akışında yer alan dizilerin tekrarlarını yayınlamayı tercih etmişti. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre dizilerin bölüm başı maliyetleri karşılanmadığı için bu karar alındı. Vatandaşlar tarafından Teşkilat​ dizisinin bugün yayınlanıp yayınlanmayacağı ise merak ediliyor. BU AKŞAM TEKİLAT VAR MI? TRT 1​ ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinin 117. bölümü bu akşam yayınlanacak. Kanalın paylaştığı yayın akışında dizinin yeni bölümünün yer aldığı görüldü. Ayrıca sosyal medya hesabından kanal dizinin yayınlanacağını hakkında paylaşım da yaptı. TEŞKİLAT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Başrollerinde Tolga Sarıtaş​, Aybüke Pusat​, yunus Emre Yıldırımer, Serdar Yeğin, Tuvana Türkay, Murat Aygen ve Murat Han gibi isimlerin yer aldığı Teşkilat dizisi her pazar günü saat 20.00'da yayınlanıyor. İlgili Haberler Teşkilat dizisinde Selen karakterini Gizem Güneş oynuyor Teşkilat Kate karakterini Tuvana Türkay oynuyor