Bu akşamın maç takviminde Young Boys - Galatasaray karşılaşması var (21 Ağustos)

21 Ağustos 2024 16:45 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 16:50

Galatasaray Young Boys'a yenilirse UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek! Muhtemel rakipleri belli oldu

Galatasaray Young Boys'a yenilirse UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek! Muhtemel rakipleri belli oldu

Galatasaray Young Boys maçını şifresiz olarak yayınlayacak kanal belli oldu

Galatasaray Young Boys maçını şifresiz olarak yayınlayacak kanal belli oldu

Süper Lig'de yarış devam ederken bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme karşılaşmaları oynanacak.

Süper Lig'de geçen sezon 102 puan toplayan GS, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başlarken ligde 24. kez şampiyonluk yaşadı.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği play off turunda kimin maçı var merak edilirken günün maç programı belli oldu. GS bugün rakibi Young Boys ile karşı karşıya geliyor.

BUGÜN BU AKŞAM MAÇ VAR MI, HANGİ?

21 Ağustos günü maç programında yer alan müsabakalar şöyle:

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme

Dinamo Kiev – Salzburg | 22.00 | tabii Spor 1

Malmö – Sparta Prag | 22.00 | tabii Spor 2

FC Midtjylland – Slovan Bratislava | 22.00 | tabii Spor 3

Young Boys – Galatasaray | 22.00 | TRT 1

GALATASARAY MAÇI BUGÜN SAAT KAÇTA?

Sarı kırmızılı ekibin mücadelesi 21 Ağustos günü 22.00'da başlarken rövanş maçı 27 Ağustos’ta oynanacak.

GALATASARAY - YOUNG BOYS MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Mücadeleye kısa süre kala heyecan devam ederken GS'nin maçının izleneceği kanal da taraftarın gündeminde yer almıştı. Karşılaşma bu akşam TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GS MUHTEMEL İLK 11 KADROSU

Young Boys: Von Ballmoos; Blum, Camara, Husic, Hadjam; Lauper, Niasse; Elia, Ugrinic, Colley; Ganvoula

Galatasaray: Muslera, Jelert, Abdülkerim, Nelsson, Dubois, Lucas Torreira, Sara, Hakim Ziyech (Barış Alper), Dries Mertens, Kerem, Mauro Icardi.