Bu akşamın Süper Lig takviminde Antalyaspor - Adana Demirspor maçı bulunuyor
Trendyol Süper Lig'de 5. hafta maçlarının başlamasıyla beraber milli ara sona erdi. Dün akşam ligde Beşiktaş ile Trabzonspor karşılaşması oynandı. Yakından takip edilen ligde 16 Eylül bu akşam maç var mı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu 5. haftanın maç programını yayımladı. Milli ara nedeniyle ligde karşılaşmalar oynanmıyordu. Futbolseverlerin heyecanla beklediği müsabakalar oynanmaya başladı.
15 Eylül günü BJK - TS müsabakası oynanırken 21 Eylül'de GS - FB derbisi oynanacak.
BU AKŞAM MAÇ VAR MI, HANGİ 16 EYLÜL 2024?
Günün maç takvimi belirlendi. Programa göre liglerde oynanacak olan karşılaşmaların saatleri ve kanalları şöyle:
İtalya Serie A
Parma – Udinese | 19.30 | S Sport Plus, S Sport 2
Lazio – Verona | 21.45 S Sport Plus, CBC Sport, S Sport 2
Trendyol 1. Lig
Adanaspor – Keçiörengücü | 20.00 | TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV
Trendyol Süper Lig
Antalyaspor – Adana Demirspor | 20.00 | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV
İspanya La Liga
Rayo Vallecano – Osasuna | 22.00 | S Sport Plus, S Sport
BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ, MAÇ SONUCU NEDİR?
15 Eylül Pazar günü oynanan mücadele 1-1'lik skorla sona erdi. Trabzon'da oynanan mücadelede Visca 13. dakikada kırmızı kart gördü.
17. dakikada Okay Yokuşlu'nun golü ile bordo mavili takım 1-0 öne geçti. 39. dakikada Gedson Fernandes'in golüyle beraber karşılaşmada sonuç 1-1 olarak sonuçlandı.