Bu akşamın Süper Lig takviminde Antalyaspor - Adana Demirspor maçı bulunuyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

16 Eylül 2024 13:17 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 13:31

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta maçlarının başlamasıyla beraber milli ara sona erdi. Dün akşam ligde Beşiktaş ile Trabzonspor karşılaşması oynandı. Yakından takip edilen ligde 16 Eylül bu akşam maç var mı belli oldu.