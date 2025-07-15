Bu gece sela okunacak mı? 15 Temmuz saat kaçta sela okunacak belli oldu

15 Temmuz gecesinde tüm Türkiye'den sela sesleri yükselecek. 15 Temmuz 2016 darbe girişiminde tüm camilerde sela okunmasının ardından her yıl dönümünde tüm camilerde sela okundu. Bu gece sela okunacak mı merak edilirken 15 Temmuz sela saati duyuruldu.

15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece tüm Türkiye^de sela okunacak. 15 Temmuz 2016 darbe girişim esnasında milli birlik ruhunun hissedilmesi için okunan sela sonrasında her yıl gerçekleştirilmeye başladı.

15 TEMMUZ SELA SAAT KAÇTA OKUNACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9. yıl dönümünde Türkiye genelinde etkinlikler düzenlerken bu gece 00.13'te tüm camilerde sela sesi yükselecek.

Darbe girişimi esnasında okunan sela, her yıl 15 Temmuz gecesi camilerde okunuyor. Her sene olduğu gibi bu sene de sela, 00.13'te tüm Türkiye'd eş zamanlı olarak okunacak. Çarşamba sabahı ise tüm camilerde sabah namazı buluşmaları yaşanacak.

BU GECE SELA OKUNACAK MI?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9. yıl dönümünde tüm camilerde sela sesi yükselecek. Darbe girişimi esnasında milli birlik ruhunun hissedilmesi için okunan sela, her sene 15 Temmuz gecesinde okunuyor. Her yıl olduğu gibi bu sene de 00.13'te tüm camilerden sela sesi yükselecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne özel çeşitli etkinlikler düzenledi. Her yıl olduğu gibi bu sene de tüm camilerde bu gece sela sesleri yükselecek. 15 Temmuz olmak üzere tüm şehitlerin ruhlarına ithafen okunan 81 bin hatmin duası yapıldı.

15 TEMMUZ SELA NE ZAMAN OKUNACAK 2025?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümü olması nedeniyle tüm Türkiye'de çeşitli anma törenleri ve etkinlikler düzenlendi. Her sene olduğu gibi bu sene de 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece 00.13'te Türkiye'de tüm camilerde eş zamanlı olarak sela verilecek. Camilerin ışıkları sabaha kadar açık olurken çarşamba sabahı tüm camilerde sabah namazı buluşması gerçekleşecek.