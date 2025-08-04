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 | Sumru Tarhan

Bu hafta halka arz olan şirketler listesi 2025! Yeni halka arz var mı belli oldu

Yeni halka arz var mı araması yapan yatırımcılar dikkat! 2025 halka arz takvimi yatırımcı tarafından her gün kontrol ediliyor. Son güncellemeye göre Gayrimenkul Sertifikası halka arzı eklendi. 4-8 Ağustos aralığında talep toplama işlemi sonrasında 14 Ağustos'ta işlem görecek. İşte bu hafta halka arz olan şirketler!

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Bu hafta halka arz olan şirketler listesi 2025! Yeni halka arz var mı belli oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 14:11
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 14:11

Bu hafta halka arz olan şirketler yatırmcı tarafından sık sık kontrol ediliyor. Yapılan açıklamaya göre bugün Gayrimenkul Sertifikası talep toplamaya başladı. 7,59 TL'den sertifika satın alarak ev sahibi olma imkanı Damla Kent Projesi ile sunuluyor.

YENİ HALKA ARZ VAR MI 4 AĞUSTOS?

Damla Kent projesinde, Borsa İstanbul'da yapılacak talep toplama için Gayrimenkul Sertifikası'nın işlem kodu "DMLKT" olarak belirlenirken 4 Ağustos itibarıyla talep toplama süreci başlayacak. Bu haftanın takvimine göre Damla Kent Projesi Gayrimenkul Sertifikası halka arz oluyor. Oransal dağıtım yapılacak ve ilk işlem tarihi 14 Ağustos olacak. BİST son işlem tarihi 3 Eylül 2029 olarak belirlendi.

Bu hafta halka arz olan şirketler listesi 2025! Yeni halka arz var mı belli oldu

BU HAFTA HALKA ARZ OLAN ŞİRKETLER

4 Ağustos 10 Ağustos aralığında halka arz olacak olan şirketler yakından takip ediliyor. 2025 takvimine göre bir süredir yeni şirket halka arz duyurusu yapılmıyordu. Pazartesi günü liste güncellendi, Gayrimenkul Sertifikası halka arzı başladı. Şu an için herhangi bir halka arz duyurusu bulunmuyor.

Bu hafta halka arz olan şirketler listesi 2025! Yeni halka arz var mı belli oldu

HALKA ARZ ORANSAL DAĞITIM NEDİR?

Halka arz ile yakından ilgilenenlerin sık sık duyduğu oransal dağıtım terimi yeniden gündemde. Halka arz edilen hisse senetlerinin talep edilen miktarla doğru orantılı olarak dağıtılması anlamına geliyor. Talep eden yatırımcılarının hiçbiri istediği miktarda hisse alamıyor. Fakat her yatırımcının talep ettiği hisse miktarına yakın oranda hisse alımı sağlanıyor. Bu yöntem hisselerin geniş yatırımcı alanında adil olarak dağıtılmasına yardımcı oluyor. Kısaca anlatmak gerekir ise örneğin toplamda 1000 lot hisse satılıyor. Siz 10.000 TL'lik başvuru yaptınız başkası ise 5.000 TL'lik başvuru yaptı. Siz daha fazla başvuru yaptığınız için daha fazla hisse alırsınız. Bu durumda kimse istediği kadar hisse alamaz, herkese belirli oranda verilir.

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ETİKETLER
#Halka_arz
#Dmlkt
#Gayrimenkul_sertifikası
#Damla_kent_projesi
#Borsa_İstanbul
#Aktüel
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