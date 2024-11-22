Bu hafta sonu hava yağmurlu mu? Meteoroloji 23-24 Kasım hava durumunu paylaştı

22 Kasım 2024 11:37 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 11:38

Türkiye genelinde hakim olan yağışlı hava etkisini halen göstermeye devam ederken hafta sonu plan yapacak olan vatandaşlar 23-24 Kasım İstanbul hava durumunu araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü her gün hava durumu tahminini paylaşıyor.

Yarın hava durumu nasıl olacak? İstanbul’da yağmur yağacak mı?

Yarın hava durumu nasıl olacak? İstanbul’da yağmur yağacak mı?

Bu hafta sonu havanın yağmurlu olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Perşembe günü öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağmur​ etkisini göstermeye devam ediyor.

Türkiye​ genelinde hakim olan kapalı havayla beraber trafik yoğunluğu da arttı. Yağmurlu havanın etkisiyle vatandaşlar zor anlar yaşarken hafta sonu yağmur var mı, yok mu merak edildi.

BU HAFTA SONU YAĞMUR VAR MI 23 KASIM?

Perşembe günü öğleden sonra Türkiye genelinde etkili olan yağış sürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu​ tahminine göre ülkemizin Karadeniz Bölgesi, Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesinde sağanak yağış bekleniyor.

Hava sıcaklıkları sabah saatlerin 17-20 aralığında olurken akşam saatlerinde 11-15 derecelere kadar düşecek.

Ülkemizin Doğu Bölgesi'nde hava sıcaklıkları 10 -13 derece civarında olurken yağış beklenmiyor. Cumartesi günü Doğu Bölgesi'nde güneşli hava hakim olurken Marmara Bölgesi'nde yağmur etkisini göstermeye devam edecek.

23- -24 KASIM İSTANBUL​'DA HAVA NASIL OLACAK?

Cumartesi günü genel olarak yağışlı hava hakim olurken pazar günü İstanbul'da sıcaklıklar 9 derecelerde seyir edecek.

Yer yer yağmur beklenirken genel olarak Türkiye genelinde yağışlı ve kapalı bir hava bekleniyor. MGM verilerine göre pazar günü Doğu Bölgesi'nde yağış öngörülürken İç Anadolu'da sıcaklıkların gece saatlerinde -2 dereceye kadar inmesi bekleniyor.

BUGÜN İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

22 Kasım Cuma günü İstanbul hava durumu paylaşıldı. MGM verilerine göre bugün Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.

Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz bölümü, Doğu Karadeniz kıyıları ile Gümüşhane çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı hava öngörülürken Antalya'nın doğusunda yağmurun yer yer çok kuvvetli olabileceği belirtildi.