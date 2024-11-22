Kar ne zaman yağacak? 23-24 Kasım hava durumu

22 Kasım 2024 08:29 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 08:37

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden hafta sonu için kar uyarısı geldi. Cumartesi günü hava sıcaklıkları sert bir şekilde düşerek mevsim normallerinin altına inecek.

“Kar ne zaman yağacak?” sorusu gündemdeki yerini koruyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava tahminlerine göre yurdun büyük bölümünde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları cumartesi günü batı kesimlerden başlayarak 10 ila 15 derece düşecek.

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Cumartesi günü Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Yozgat çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara'nın güneybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile akşam saatlerinden sonra iç bölgelerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Pazar günü ilk saatlerden itibaren yurdun iç kesimlerinde beklenen yağışlar, karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

İSTANBUL’A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Hafta sonu​ sıcaklıkların belli bir seviyeye düşmesiyle beraber İstanbul’da kar yağışının etkili olacağı öngörülüyor.

ANKARA’YA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Hava sıcaklığının 10 ila 15 derece düşmesiyle birlikte pazar günü Ankara​'da mevsimin ilk karının görülmesi bekleniyor.

HAFTA SONU İSTANBUL’DA HAVA NASIL OLACAK?

23 Kasım Cumartesi

- Hava Durumu: Sağanak Yağışlı

- En Yüksek Sıcaklık: 17°C

- En Düşük Sıcaklık: 8°C

24 Kasım Pazar

- Hava Durumu: Bulutlu

- En Yüksek Sıcaklık: 11°C

- En Düşük Sıcaklık: 5°C

23-24 KASIM HAVA DURUMU​

Hafta sonunda bazı illerde gerçekleşmesi beklenen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları şu şekilde:

Ankara: -3/2, İstanbul: 3/7, İzmir: 4/11, Antalya: 7/15, Bursa: 0/8, Eskişehir: -5/1, Konya: -5/1, Kayseri: -10/-2, Bolu: -2/1, Samsun: 6/9, Trabzon: 7/10, Erzurum: -10/-7, Diyarbakır: -4/4.