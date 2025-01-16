Bu hafta sonu yağmur var mı 18-19 Ocak? MGM İstanbul hava durumu raporu

16 Ocak 2025 12:16 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 12:28

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bu hafta sonu yağmur durumunu öğrenebiliyoruz. 18 Ocak Cumartesi ve 19 Ocak Pazar günü dışarıda plan yapacak olan vatandaşlar İstanbul'da hava durumu tahminini araştırdı.

İstanbul için umut kesilmedi! Kar yağışı ihtimali olabilir: Meteoroloji uzmanı o tarihi işaret etti

İstanbul için umut kesilmedi! Kar yağışı ihtimali olabilir: Meteoroloji uzmanı o tarihi işaret etti

Son günlerde ülkemizde etkili olan olumsuz hava şartları etkisini sürdürüyor. Ülke genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili olurken bu hafta sonu yağmur durumu belli oldu.

İstanbul, Ankara, İzmir'de havanın nasıl olacağı MGM verileri ile paylaşılıyor.

BU HAFTA SONU YAĞMUR VAR MI 18-19 OCAK?

MGM verilerine göre 18 - 19 Ocak tarihlerinde İstanbul ve Trakya Bölgesi'nde puslu hava hakim olurken Karadeniz​ Bölgesi'nde yağış etkili olacak.

İç Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar 6-7 derece olacak ve puslu hava hakim olacak. Doğu Anadolu​ Bölgesi'nde de puslu hava etkili olurken sıcaklıklar -7 ile 2 derece aralığında seyir edecek.

18 Ocak Cumartesi günü Ege Bölgesi'nde puslu hava olurken sıcaklıklar 12 derece olacak. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hafta sonu hava durumu güneşli olacak.

PAZAR GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK İSTANBUL 19 OCAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yarın ülke genelinde serin hava etkili olacak. Marmara​, Trakya ve Ege Bölgesi'nde hava durumu puslu olurken sıcaklıklar 10 derece civarında seyir edecek.

Karadeniz'in doğu kısmında yağmur devam ederken Doğu Anadolu'da yer yer kar yağışı bekleniyor. İç Anadolu Bölgesi'nde de pus beklenirken Akdeniz​ Bölgesi'nde güneşli hava hakim olacak.

BUGÜN YAĞMUR YAĞACAK MI?

16 Ocak Perşembe günü ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz ile Kahramanmaraş'ın kuzey kesimleri, Malatya, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Muş, Bitlis, Van çevreleri ve Bingöl'ün doğu ilçelerinin yağışlı hava bekleniyor.

Karadeniz'in yüksek kesimlerinde, İç Anadolu'nun yükseklerinde ve Doğu Anadolu'da yağış alan yerlerde karla karışık yağmur olurken iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis beklentisi var.