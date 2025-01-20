Bu hafta TRT 1 ve TRT Spor'dan yayınlanacak Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde karşılaşmalar 21 Ocak 2025 tarihinde kaldığı yerden devam edecek. Maçları izlemek isteyen vatandaşlar Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi karşılaşmalarının hangi kanalda yayınlandığını araştırıyor. Karşılaşmalar TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından yayınlanıyor. TRT1'den yayınlanacak Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının programı belli oldu.
Bir süredir ara verilen UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin karşılaşmaları kaldığı yerden devam ediyor.
İki ligde de ilk karşılaşmaların yarın (21 Ocak 2025) tarihinde yayınlanacak. TRT 1'de verilecek olan Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının programı belli oldu.
ŞAMPİYONLAR LİGİ, AVRUPA LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin karşılaşmaları TRT 1, TRT Spor ve tabii ekranlarından yayınlanıyor. Vatandaşlar karşılaşmaları şifresiz bir şekilde ücretsiz olarak izleyebiliyorlar.
Her haftanın başında yayınlanacak olan programlar yayın akışında açıklanıyor.
TRT 1'DEN YAYINLANACAK ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI
Bu hafta TRT 1'den 22 Ocak 2025 Çarşamba günü saat 20.45'te RB Leipzig-Sporting Lizbon karşılaşması oynanacak. Karşılaşmanın sona ermesinin ardından ise 23.00'da Real Madrid-Salzburg maçı ekranlara gelecek.
TRT Spor ve tabii'den yayınlanacak olan karşılaşmalar ise şöyle:
21 Ocak 2025 Salı
- 20:45 Atalanta-Sturm Graz - TRT Spor
- 20:45 Monaco-Aston Villa - tabii
- 23:00 Benfica-Barcelona - tabii
- 23:00 Club Brugge-Juventus - TRT Spor
- 02:30 PSG-Manchester City - tabii
- 04:15 Real Madrid-Salzburg - tabii
22 Ocak 2025 Çarşamba
- 20:45 Shakhtar Donetsk-Brest - tabii
- 23:00 PSG-Manchester City - tabii
TRT 1'DEN YAYINLANACAK AVRUPA LİGİ MAÇLARI
Şampiyonlar Ligi maçlarının yanı sıra temsilcilerimizin yarıştığı Avrupa Ligi karşılaşmaları da TRT 1, TRT Spor ve tabii ekranlarından yayınlanıyor.
Bu hafta yayınlanacak Avrupa Ligi maçlarının programı şöyle:
21 Ocak 2025 Salı
- 18:30 Galatasaray-Dinamo Kiev - TRT 1
22 Ocak 2025 Çarşamba
- 18:30 Beşiktaş-Athletic Bilbao - TRT 1
22 Ocak 2025 Perşembe
- 20:45 Fenerbahçe-Lyon
- 22:45 Lazio-Real Sociedad
- 04:14 Manchester United-Rangers