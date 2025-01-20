Bu hafta TRT 1 ve TRT Spor'dan yayınlanacak Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları belli oldu

20 Ocak 2025 09:18 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 10:03

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde karşılaşmalar 21 Ocak 2025 tarihinde kaldığı yerden devam edecek. Maçları izlemek isteyen vatandaşlar Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi karşılaşmalarının hangi kanalda yayınlandığını araştırıyor. Karşılaşmalar TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından yayınlanıyor. TRT1'den yayınlanacak Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının programı belli oldu.

Bir süredir ara verilen UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin karşılaşmaları kaldığı yerden devam ediyor.

İki ligde de ilk karşılaşmaların yarın (21 Ocak 2025) tarihinde yayınlanacak. TRT 1'de verilecek olan Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının programı belli oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ, AVRUPA LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin karşılaşmaları TRT 1, TRT Spor ve tabii ekranlarından yayınlanıyor. Vatandaşlar karşılaşmaları şifresiz bir şekilde ücretsiz olarak izleyebiliyorlar.

Her haftanın başında yayınlanacak olan programlar yayın akışında açıklanıyor.

TRT 1'DEN YAYINLANACAK ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI

Bu hafta TRT 1'den 22 Ocak 2025 Çarşamba günü saat 20.45'te RB Leipzig-Sporting Lizbon karşılaşması oynanacak. Karşılaşmanın sona ermesinin ardından ise 23.00'da Real Madrid-Salzburg maçı ekranlara gelecek.

TRT Spor ve tabii'den yayınlanacak olan karşılaşmalar ise şöyle:

21 Ocak 2025 Salı

20:45 Atalanta-Sturm Graz - TRT Spor

20:45 Monaco-Aston Villa - tabii

23:00 Benfica-Barcelona - tabii

23:00 Club Brugge-Juventus - TRT Spor

02:30 PSG-Manchester City - tabii

04:15 Real Madrid-Salzburg - tabii

22 Ocak 2025 Çarşamba

20:45 Shakhtar Donetsk-Brest - tabii

23:00 PSG-Manchester City - tabii

TRT 1'DEN YAYINLANACAK AVRUPA LİGİ MAÇLARI

Şampiyonlar Ligi maçlarının yanı sıra temsilcilerimizin yarıştığı Avrupa Ligi karşılaşmaları da TRT 1, TRT Spor ve tabii ekranlarından yayınlanıyor.

Bu hafta yayınlanacak Avrupa Ligi maçlarının programı şöyle:

21 Ocak 2025 Salı

18:30 Galatasaray-Dinamo Kiev - TRT 1

22 Ocak 2025 Çarşamba

18:30 Beşiktaş-Athletic Bilbao - TRT 1

22 Ocak 2025 Perşembe