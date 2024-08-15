Bu sabah Bursa Mudanya ilçesinde meydana gelen 3,8’lik deprem İstanbul’da da hissedildi
Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
15 Ağustos 2024 07:29 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 07:32
Bursa’nın Mudanya ilçesinde 15 Ağustos Perşembe sabahı 3,8 büyüklüğünde yaşanan deprem İstanbul’dan da hissedildi.
Kandilli Rasathanesinin bildirisine göre Bursa’nın Mudanya ilçesinde yaşanan sarsıntı 15 Ağustos Perşembe sabah 06.20 sularında yerin 20 kilometre altında gerçekleşti.
BURSA MUDANYA’DA KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?
Bursa’nın Mudanya ilçesinde 15 Ağustos Perşembe sabahı 06.20 sularında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesinin bildirisine göre Mudanya’da yaşanan sarsıntı yerin 20 kilometre altında gerçekleşti.
İSTANBUL’DA DEPREM Mİ OLDU?
15 Ağustos Perşembe günü 06.20 sularında Bursa’nın Mudanya ilçesinde meydana gelen 3,8 büyüklüğündeki deprem, İstanbul’un çeşitli ilçelerinden de hissedildi.
EN SON DEPREM NEREDE, SAAT KAÇTA OLDU?
Türkiye’de en son deprem bu sabah 06.20 sularında Bursa’nın Mudanya ilçesinde meydana geldi.
Kaynak: TGRT Haber