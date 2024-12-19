Bucaspor 1928-Göztepe maçının saati ve hangi kanalda yayınlanacağı netleşti! ZTK 5. tur bugün bitiyor

19 Aralık 2024 09:27 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 09:28

Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. turunun son maçları bugün oynanacak. Karşılaşmalar kapsamında Bucaspor 1928-Göztepe karşı karşıya gelecek. İzmir derbisinin yaşanacağı son günde taraftarlar tarafından Bucaspor 1928-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Karşılaşma bugün saat 20.00'de oynanacak.

TFF 2. Lig'de mücadele eden Bucaspor 1928 ile Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) 5. tur karşılaşmaları kapsamında bugün karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Bucaspor 1928-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor.

BUCASPOR 1928-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ZTK 5. tur karşılaşmaları kapsamında Yeni Buca Stadı'nda oynanacak olan Bucaspor 1928-Göztepe maçı bugün saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Ümit Öztürk'ün yardımcılıklarını ise Bilal Gölen ile Emrah Ünal yapacak. Dördüncü hakem olarak ise Hakan Ülker görev alacak.

BUCASPOR 1928-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

ZTK'nın bütün karşılaşmaları ASpor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

Bugün oynanacak olan Bucaspor 1928-Göztepe karşılaşması da saat 20.00'de ASpor ekranlarından yayınlanacak.

BUCASPOR1928-GÖZTEPE İSTATİSTİKLERİ

Bucaspor 1928, TFF 2. Lig'de 24 puan ile 8. sırada yer alıyor.

Göztepe ise Süper Lig'de son oynadığı 5 karşılaşmanın 3'ünde galibiyet, 1'er tanesinde ise mağlubiyet ve beraberlik aldı. İzmir ekibi 25 puan ile Süper Lig'de 5. sırada yer alıyor.

Bucaspor 1928 ve Göztepe daha önce 2022-2023 sezonunda yine Türkiye Kupası'nda karşılaşmıştı.

Karşılaşmada Göztepe rakibini 2-0 mağlup ederek adını 5. tura yazdırmıştı.