BUDO sefer iptallerini duyurdu! 3 Ocak BUDO iptal olan seferler hangileri?

Vapur seferleri iptal mi araştırılırken İDO, BUDO ve Şehir Hatları tarafından gerekli açıklamalar geldi.

Etkisini göstermesi beklenen kuvvetli rüzgâr ve sağanak yağış nedeniyle açık deniz hatlarında emniyet riski oluştu.

Yetkililer yolcu ve gemi güvenliği gerekçesiyle çok sayıda seferin askıya alındığını bildirdi. İptallerin gün içinde hava koşullarının gidişatına göre güncellenebileceği belirtildi.

BUDO’nun resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre; Bursa (Mudanya) ile İstanbul (Kabataş) ve Armutlu (İhlas) hatlarında karşılıklı olmak üzere toplam 8 sefer olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

İptal edilen seferler şu şekilde: