Bugün 15 Temmuz Şehitleri Caddesi, Atatürk Bulvarı, Unkapanı Köprü ve Galata Köprüleri gibi yerler kapalı olacak

01 May 2024 13:50 - Güncelleme : 01 May 2024 13:09

1 Mayıs 2009 yılından itibaren resmi tatil olarak kutlanıyor

1 Mayıs 2009 yılından itibaren resmi tatil olarak kutlanıyor

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde bulunan yolların kapatılmasıyla birlikte alternatif güzergâhlar da belirlendi. Fatih ilçesinde Fevzi Paşa Caddesi, 15 Temmuz Şehitleri Caddesi, Atatürk Bulvarı, Unkapanı Köprüsü ve Galata Köprüsü'nün kapalı olacağı açıklandı. Detaylar haberimizde!

Bu bölgelerde trafiği rahatlatmak için Haliç Köprüsü, Avrasya Tüneli ve Vatan Caddesi alternatif olarak açık olacak.

Ayrıca, İETT Genel Müdürlüğü tarafından bazı otobüs duraklarının da kapatılacağı belirtildi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde toplu taşıma araçları ücretsiz olacak.

Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci - Kazlıçeşme raylı sistem hattı hizmette olacak.

Ayrıca Gayrettepe - İstanbul Havalimanı, Arnavutköy metro hattı seferleri ücretsiz olarak hizmet verecek.