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01 May 2024 13:50 - Güncelleme : 01 May 2024 13:09

Bugün 15 Temmuz Şehitleri Caddesi, Atatürk Bulvarı, Unkapanı Köprü ve Galata Köprüleri gibi yerler kapalı olacak

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla şehirde bazı önlemler alındığını duyurdu. Bu kapsamda, 15 Temmuz Şehitleri Caddesi, Atatürk Bulvarı, Unkapanı Köprüsü ve Galata Köprüsü gibi önemli noktalar araç trafiğine kapatılacak. Bu durum, şehirdeki ulaşımı nasıl etkileyecek? İşte detaylar...

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
Bugün 15 Temmuz Şehitleri Caddesi, Atatürk Bulvarı, Unkapanı Köprü ve Galata Köprüleri gibi yerler kapalı olacak

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde bulunan yolların kapatılmasıyla birlikte alternatif güzergâhlar da belirlendi. Fatih ilçesinde Fevzi Paşa Caddesi, 15 Temmuz Şehitleri Caddesi, Atatürk Bulvarı, Unkapanı Köprüsü ve Galata Köprüsü'nün kapalı olacağı açıklandı. Detaylar haberimizde!

Bu bölgelerde trafiği rahatlatmak için Haliç Köprüsü, Avrasya Tüneli ve Vatan Caddesi alternatif olarak açık olacak.

Ayrıca, İETT Genel Müdürlüğü tarafından bazı otobüs duraklarının da kapatılacağı belirtildi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde toplu taşıma araçları ücretsiz olacak.

Bugün 15 Temmuz Şehitleri Caddesi, Atatürk Bulvarı, Unkapanı Köprü ve Galata Köprüleri gibi yerler kapalı olacak - 1. Resim

Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci - Kazlıçeşme raylı sistem hattı hizmette olacak.

Ayrıca Gayrettepe - İstanbul Havalimanı, Arnavutköy metro hattı seferleri ücretsiz olarak hizmet verecek. 

Kaynak: TGRT Haber
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