Bugün Antalya'da okullar tatil mi? Valilik açıkladı
“Bugün okullar tatil mi?” sorusu Antalya’da yaşayan binlerce öğrenci ve velinin gündeminde yer alıyor. Antalya Valiliği tarafından yapılan açıklamayla okulların tatil olup olmadığı netleşti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Antalya için yapılan turuncu kodlu yağış uyarısının ardından gözler valilikten gelecek açıklamaya çevrildi. Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada 6 ilçede okulların tatil edildiği belirtildi.
BUGÜN ANTALYA’DA OKULLAR TATİL Mİ?
Antalya’da olumsuz hava koşulları sebebiyle okulların tatil olup olmadığı belli oldu. Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya’da turuncu kodlu uyarı verilen 6 ilçede sadece taşımalı eğitimde okulların tatil edildiğini duyurdu.
ANTALYA HANGİ İLÇELERDE OKULLAR TATİL?
Antalya Valisinin yaptığı duyuruya göre; Antalya’nın Serik, Manavgat, Alanya, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde okullar bir gün tatil edildi.
📢DUYURU📢— T.C. Antalya Valiliği (@AntalyaValilik)
Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzün turuncu kodlu yağış uyarısı üzerine;
📍Serik
📍Manavgat
📍Alanya
📍İbradı
📍Akseki
📍Gündoğmuş
22 Kasım Cuma Günü 6 ilçemizde
🚨SADECE TAŞIMALI EĞİTİME🚨
1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/ORnuqxS4uM