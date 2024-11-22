Bugün Antalya'da okullar tatil mi? Valilik açıkladı

22 Kasım 2024 07:57 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 08:01

“Bugün okullar tatil mi?” sorusu Antalya’da yaşayan binlerce öğrenci ve velinin gündeminde yer alıyor. Antalya Valiliği tarafından yapılan açıklamayla okulların tatil olup olmadığı netleşti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Antalya​ için yapılan turuncu kodlu yağış uyarısının ardından gözler valilikten gelecek açıklamaya çevrildi. Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada 6 ilçede okulların tatil​ edildiği belirtildi.

BUGÜN ANTALYA’DA OKULLAR​ TATİL Mİ?

Antalya’da olumsuz hava koşulları​ sebebiyle okulların tatil olup olmadığı belli oldu. Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya’da turuncu kodlu uyarı verilen 6 ilçede sadece taşımalı eğitimde okulların tatil edildiğini duyurdu.

ANTALYA HANGİ İLÇELERDE OKULLAR TATİL?

Antalya Valisinin yaptığı duyuruya göre; Antalya’nın Serik, Manavgat, Alanya, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde okullar bir gün tatil edildi.