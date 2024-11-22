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Bugün Antalya'da okullar tatil mi? Valilik açıkladı

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
22 Kasım 2024 07:57 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 08:01
Bugün Antalya&#039;da okullar tatil mi? Valilik açıkladı

“Bugün okullar tatil mi?” sorusu Antalya’da yaşayan binlerce öğrenci ve velinin gündeminde yer alıyor. Antalya Valiliği tarafından yapılan açıklamayla okulların tatil olup olmadığı netleşti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Antalya​ için yapılan turuncu kodlu yağış uyarısının ardından gözler valilikten gelecek açıklamaya çevrildi. Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada 6 ilçede okulların tatil​ edildiği belirtildi.

BUGÜN ANTALYA’DA OKULLAR​ TATİL Mİ?

Antalya’da olumsuz hava koşulları​ sebebiyle okulların tatil olup olmadığı belli oldu. Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya’da turuncu kodlu uyarı verilen 6 ilçede sadece taşımalı eğitimde okulların tatil edildiğini duyurdu.

Bugün Antalya'da okullar tatil mi? Valilik açıkladı - 1. Resim

ANTALYA HANGİ İLÇELERDE OKULLAR TATİL?

Antalya Valisinin yaptığı duyuruya göre; Antalya’nın Serik, Manavgat, Alanya, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde okullar bir gün tatil edildi.

 

Kaynak: TGRT Haber
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