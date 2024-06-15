Bugün başlayan Le Mans 24 Saat Yarışları, 16 Haziran Pazar günü saat 17.00'da sona erecek

15 Haziran 2024 17:05 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 16:58

Survivor yarışmacıları finale çakarlı ve sirenli lüks araçla gitti! Çekilen video tepki topladı

Survivor yarışmacıları finale çakarlı ve sirenli lüks araçla gitti! Çekilen video tepki topladı

Le Mans 24 Saat yarışı bugün Sarthe pistinde start alıyor.

Yarış, Cumartesi günü başlayıp Pazar günü saat 17.00'da sona erecek.

Yılda bir kez düzenlenen bu heyecan verici yarış, izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

LE MANS 24 NE KADAR SÜRECEK?

Le Mans 24 Saat yarışı boyunca çeşitli antrenman seansları, sıralama turları ve hyperpole etkinlikleri gerçekleşecek.

Adında da anlaşıldığı üzere, uzun süre süren bir mücadele.

Yarışseverler, bu etkinlikleri hangi kanaldan izleyebileceklerini merak ediyor.

LE MANS 24 NEREDEN İZLENİR?

Türkiye’de ve dünyada çeşitli spor kanalları bu prestijli yarışı canlı olarak yayınlayacak.

Ayrıca Youtube'dan bir canlı yayın da bekleniyor.