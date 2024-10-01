Bugün borsada düşüş sonrası bazı hisselerde devre kesici uygulandı

01 Ekim 2024 10:35 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 10:46

1 Ekim günü borsada düşüşün meydana gelmesi yatırımcının dikkatini çekti. Devre kesici uygulanmasıyla beraber borsa kapalı mı, neden açılmadı merak edilmişti. Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda bazı hisseler için devre kesici uygulandığı açıklandı.

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Bugün Borsa İstanbul​'da işlem gerçekleştirecek olan yatırımcılar devre kesici uygulamasını görünce neden kapalı araştırmaya başladı.

Bugün piyasalarda yaşanan düşüşle beraber borsa neden düşüyor merak edildi.

BUGÜN BORSA KAPALI MI, NEDEN AÇILMADI 1 EKİM?

1 Ekim günü 10.00'da işlemlere başlayan borsada düşüş​ sebebiyle bazı hisselerde devre kesici uygulandı.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamara göre FMIZP, KFEIN, TSPOR, ANELE, DAPGM gibi hisselerde devre kesici uygulaması oldu.

BORSA BUGÜN AÇIK MI, SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Borsa İstanbul'da 09.40'da. tek fiyatla emir toplama yapılıyor. 10.00 ve 18.00 aralığında ise sürekli işlem yapılır.

Kapanış zili sonrasında seanslar sona erer ve 18.01'e kadar tek fiyatlı marj yayınlanır. 18.05'e kadar yeni emirler toplanıyor ve isteğe bağlı iptaller gerçekleşebilir.

18.08 ile18.10 aralığında ise son işlemler uygulanır.

BORSA İSTANBUL ÇALIŞMA SAATLERİ 2024

09.40 – 09.55: Açılış Seansında Tek Fiyatla Emir Toplama

09.55 – 10.00: Fiyat Belirleme ve İşlem

10.00 – 13.00: Sürekli İşlem

13.00 – 13.55: Tek Fiyat Seansı (Gün Ortası)

13.55 – 14.00: Eşleştirme/Fiyat Belirleme

14.00 – 18.00: Sürekli İşlem

BORSA NEDEN DÜŞÜYOR SON DAKİKA?

Borsa İstanbul 100 endeksine bugüne %0.08'lik yükselişle 9.673,56 puandan başladı. Önceki kapanışa göre 7,78 puan ve yüzde 0,08 artışla 9.673,56 puana çıktı.

Bankacılık endeksi %0,34, holding %0,11 değer kazanmış oldu. En çok kazandıran ise 0,99 ile inşaat oldu. 0,40 ile en çok kaybettiren bilişim oldu.

BORSADA DEVRE KESİCİ NEDİR, NEDEN UYGULANIR?

Yatırımcıların sık sık karşılaştığı devre kesici uygulaması %5 ve %7'lik oranda değer kaybının oluşmasıyla oluşan panik işlemleri önlemek için kullanılır. Düşüşle beraber panik satışı yapan yatırımcıların zarar görmemesi için uygulanıyor.