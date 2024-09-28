Dolar, borsa euronun arasından sıyrıldı! Cumhuriyet altını en çok kazandıran oldu

28 Eylül 2024 11:16 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 11:17

Piyasalarda bir hafta daha geride kaldı. Bu hafta en çok kazandıran ve kaybettirenler açıklandı. Yatırım araçları içinde sadece borsa kaybettirdi. Altın fiyatı ise yükselişi ile yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Altın fiyatı dolar, borsa euronun arasından sıyrılarak yine zirvede kaldı.

Bu hafta en çok kazandıran yatırım aracı altın oldu. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,24 azalırken borsa yatırımcısını üzmeye devam ediyor.

BORSA MI, ALTIN MI, DOLAR MI, EURO MU?

Bu hafta en çok kazandıran ve kaybettirenler açıklandı. Yatırım araçları içinde sadece borsa kaybettirdi. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,24 azaldı.

Dolar/TL yüzde 0,12, Euro/TL yüzde 0,40 ile sınırlı yükseldi. Doları 34,1570 liraya, Euro da 38,2210 liraya çıktı.

CUMHURİYET ALTINI SEVİNDİRDİ

Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,85 yükselişle 20 bin 52 liraya çıktı. Yatırım araçları arasında en çok kazandıran oldu.

Altının gram fiyatı yüzde 1,99 artış ile yatırımcısını sevindirdi. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,99 yükseldi ve 2 bin 923 lira oldu. Geçen hafta sonu 4 bin 800 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 4,77 artarak 5 bin 29 liraya yükseldi.

YATIRIM FONLARI DA GETİRİ SAĞLADI

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,24 ve emeklilik fonları yüzde 0,33 değer kazandı. Yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,72 ile "kıymetli maden" fonları oldu.