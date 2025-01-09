Bugün Fenerbahçe’nin maçı var mı? 9 Ocak maç programı belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası, Süper Lig, Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken 9 Ocak Perşembe günü oynanacak olan karşılaşmalar araştırılıyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde heyecan dorukta. Fenerbahçe'nin maçının saati ve kanalı da gündeme geldi.
Taraftarların yakından takip ettiği liglerde yarış sürerken bugünün maç programı da duyuruldu. Sarı lacivertli ekibin ZTK'da katılacağı son dakika kararı ile belirlendi.
Futbolseverler Fenerbahçe'nin maçı var mı merak ediyordu. Türkiye Kupası fikstürü TFF tarafından paylaşılmıştı.
BUGÜN FENERBAHÇE'NİN MAÇI VAR MI 9 OCAK?
Ziraat Türkiye Kupası'nda fikstür belli oldu. Buna göre 9 Ocak Perşembe günü Fenerbahçe, Kasımpaşa ile karşılaşacak. Buna göre bugün Fenerbahçe'nin maçı bulunuyor. Karşılaşma Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve 20.30'da başlayacak.
Canlı olarak izlemek isteyenler ATV ekranlarından izleyebilecek.
FENERBAHÇE KASIMPAŞA MAÇINA ÇIKACAK MI?
8 Ocak günü gerçekleşen Ali Koç basın toplantısı sonrasında Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'na katılacağı belli oldu. Sarı lacivertli ekip bu akşam Kasımpaşa ile ZTK'da mücadele edecek.
KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MUHTEMEL İLK 11 KADROSU
Bu akşam oynanacak olan müsabakada kadrolar henüz netleşmezken muhtemel 11 beklentisi şöyle:
Kasımpaşa: Ali Emre Yanar, Berkay Muratoğlu, Taylan Utku Aydın, Yunus Emre Atakaya, Adnan Aktaş, Yaman Suakar, Dağhan Erdoğan, Beraat Doğan Yıldız, Emirhan Yiğit, Sarp Yavrucu, Sinan Alkaş
Fenerbahçe: Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, Amrabat, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Cengiz Ünder, Cenk Tosun.
Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Dominik Livakovic ve İsmail Yüksek bu akşam oynanacak olan karşılaşmada yer almayacak.
BUGÜN MAÇ VAR MI, HANGİ?
9 Ocak akşamı birçok müsabaka oynanacak. Günün programında yer alan müsabakalar şöyle:
Ziraat Türkiye Kupası
13:00 | Erzurumspor - Göztepe | A Spor
15:30 | Çorum FK - Konyaspor | A Spor
18:00 | Gaziantep FK - İstanbulspor | A Spor
20:30 | Kasımpaşa - Fenerbahçe | ATV
Suudi Arabistan Pro Lig
20:00 | Al Nassr - Al Okhdood | S Sport Plus, TRT Spor
Kings Dünya Kupası Çeyrek Final
20:00 | Brezilya - Türkiye | S Sport Plus
21:00 | Arjantin - Meksika | S Sport Plus
İspanya Süper Kupa Yarı Final
22:00 | Real Madrid - Mallorca | Tivibu Spor 1
İngiltere FA Cup
22:45 | Fulham - Watford | TRT Spor
İskoçya Premier Lig
23:00 | Dundee FC - Glasgow Rangers | S Sport Plus