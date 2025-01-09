Bugün Fenerbahçe’nin maçı var mı? 9 Ocak maç programı belli oldu

09 Ocak 2025 17:00 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 17:02

Ziraat Türkiye Kupası, Süper Lig, Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken 9 Ocak Perşembe günü oynanacak olan karşılaşmalar araştırılıyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde heyecan dorukta. Fenerbahçe'nin maçının saati ve kanalı da gündeme geldi.

Gaziantep FK - İstanbulspor maçı hangi kanalda yayınlanıyor belli oldu

Gaziantep FK - İstanbulspor maçı hangi kanalda yayınlanıyor belli oldu

Taraftarların yakından takip ettiği liglerde yarış sürerken bugünün maç programı da duyuruldu. Sarı lacivertli ekibin ZTK'da katılacağı son dakika kararı ile belirlendi.

Futbolseverler Fenerbahçe​'nin maçı var mı merak ediyordu. Türkiye Kupası fikstürü TFF tarafından paylaşılmıştı.

BUGÜN FENERBAHÇE'NİN MAÇI VAR MI 9 OCAK?

Ziraat Türkiye Kupası​'nda fikstür belli oldu. Buna göre 9 Ocak Perşembe günü Fenerbahçe, Kasımpaşa​ ile karşılaşacak. Buna göre bugün Fenerbahçe'nin maçı bulunuyor. Karşılaşma Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve 20.30'da başlayacak.

Canlı olarak izlemek isteyenler ATV ekranlarından izleyebilecek.

FENERBAHÇE KASIMPAŞA MAÇINA ÇIKACAK MI?

8 Ocak günü gerçekleşen Ali Koç basın toplantısı sonrasında Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'na katılacağı belli oldu. Sarı lacivertli ekip bu akşam Kasımpaşa ile ZTK'da mücadele edecek.

KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MUHTEMEL İLK 11 KADROSU

Bu akşam oynanacak olan müsabakada kadrolar henüz netleşmezken muhtemel 11 beklentisi şöyle:

Kasımpaşa: Ali Emre Yanar, Berkay Muratoğlu, Taylan Utku Aydın, Yunus Emre Atakaya, Adnan Aktaş, Yaman Suakar, Dağhan Erdoğan, Beraat Doğan Yıldız, Emirhan Yiğit, Sarp Yavrucu, Sinan Alkaş

Fenerbahçe: Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, Amrabat, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Cengiz Ünder, Cenk Tosun.

Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Dominik Livakovic ve İsmail Yüksek bu akşam oynanacak olan karşılaşmada yer almayacak.

BUGÜN MAÇ VAR MI, HANGİ?

9 Ocak akşamı birçok müsabaka oynanacak. Günün programında yer alan müsabakalar şöyle:

Ziraat Türkiye Kupası

13:00 | Erzurumspor​ - Göztepe | A Spor

15:30 | Çorum FK - Konyaspor | A Spor

18:00 | Gaziantep FK - İstanbulspor | A Spor

20:30 | Kasımpaşa - Fenerbahçe | ATV

Suudi Arabistan Pro Lig

20:00 | Al Nassr - Al Okhdood | S Sport Plus, TRT Spor

Kings Dünya Kupası Çeyrek Final

20:00 | Brezilya - Türkiye | S Sport Plus

21:00 | Arjantin - Meksika | S Sport Plus

İspanya Süper Kupa Yarı Final

22:00 | Real Madrid - Mallorca | Tivibu Spor 1

İngiltere FA Cup

22:45 | Fulham - Watford | TRT Spor

İskoçya Premier Lig

23:00 | Dundee FC - Glasgow Rangers | S Sport Plus