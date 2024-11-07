Bugün Galatasaray'ın maçı var mı? Avrupa Ligi'nde maç programı belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

07 Kasım 2024 17:04 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 17:14

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ederken bugün GS maçının olup olmadığı merak konusu oldu. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil etmeye devam ediyor. Maçların başlangıç saati ve yayınlanacağı kanal da netleşti.

Tüm dünyada yakından takip edilen Avrupa Ligi'nde kupa yarışı sürüyor. Konferans Ligi'nde Başakşehir ülkemizi temsil ederken GS, FB ve BJK Avrupa'da Türkiye'yi temsil ediyor. Taraftarlar ise Galatasaray'ın bugün maçının olup olmadığını araştırdı. BUGÜN GALATASARAY'IN (GS) MAÇI VAR MI 7 KASIM? Avrupa Ligi maç programına göre Galatasaray'ın bugün Tottenham ile maçı bulunuyor. Karşılaşma 20.45'te başlayacak. Avrupa Ligi'nde GS, 28 Kasım'da Alkmaar, 12 Aralık'ta Malmö, 21 Ocak'ta D.Kiev ve 30 Ocak'ta Ajax ile karşılaşacak. 5. maçlar 28 Kasım'da oynanırken 13 - 20 Şubat aralığında play - off turu oynanacak. Son 16 turu 6 - 13 Mart aralığında olurken çeyrek finaller 10 - 17 Nisan'da yapılacak. GALATASARAY'IN MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR? 7 Kasım günü 20.45'te oynanacak olan müsabaka TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Ligde 7 puanla 5. sırada olurken Tottenham 9 puan ile ikinci sırada bulunuyor. Young Boys maçında kırmızı kart cezası alması sebebiyle 3 karşılaşmada forma giyemeyen Muslera ise bu akşam takımının yanında olacak. BUGÜN FENERBAHÇE'NİN MAÇI VAR MI 7 KASIM 2024? Bu akşamın maç programına göre Fenerbahçe'nin maçı bulunuyor. FB, 7 Kasım 2024 Perşembe günü 23.00'te AZ Alkmaar ile mücadele edecek. Mücadelenin hakemi John Beaton olurken yardımcılıklarını Daniel McFarlane ve David McGeachie yapacak. Müsabakayı izlemek isteyenler TRT 1 ekranlarından canlı olarak takip edebilecek. İlgili Haberler İsmail Jakobs'un Galatasaray-Tottenham maçında neden oynamadığı gündem oldu Galatasaray-Tottenham maçında Roland Sallai'nin neden oynamadığı merak edildi