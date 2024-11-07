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Dünyaca ünlü TNT Sports muhabiri Galatasaray'a hayran kaldı! Osimhen sözleri taraftarları heyecanlandırdı

Editör: Emir Yücel / Kaynak: tgrthaber.com
07 Kasım 2024 09:22 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 10:31

Galatasaray - Tottenham maçı için İstanbul'a gelen TNT Sports muhabiri Jeff Brazier, Victor Osimhen başta olmak üzere Okan Buruk ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi serüveni ile ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

İngiltere’nin ünlü spor muhabiri Jeff Brazier, Galatasaray’ın Tottenham ile oynayacağı Avrupa Ligi maçı öncesi İstanbul’a gelerek Florya Metin Oktay Tesisleri’ni ziyaret etti.

Dünyaca ünlü TNT Sports muhabiri Galatasaray'a hayran kaldı! Osimhen sözleri taraftarları heyecanlandırdı - 1. Resim
XTG Spor’un sorularını cevaplayan TNT Sports muhabiri, Galatasaray’ın Victor Osimhen transferi için yaşadığı şaşkınlığı dile getirerek, Türk temsilcisinin yeniden şampiyonluğa uzanabileceğini aktardı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ne ilk defa geliyorsun. Nasıl buldun ortamı?

Aile ortamının olduğu bir kulüp, burada çok güzel bir atmosfer var. Büyük bir tarihe sahip, burada olmak harika.

Osimhen'in Galatasaray'a gelişini nasıl yorumluyorsunuz? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ni yeniden kazanabilir mi?

“Saygısızlık etmek istemem ama Victor Osimhen’in Galatasaray’a gelişi futbol dünyası için bir sürprizdi, Real Madrid’de oynayabilecek seviyede. 

Burada oynamaktan keyif aldığını ve burada kalmak isteyebileceğini duyuyoruz. Bu da Galatasaray taraftarı için muhteşem bir şey, lig şampiyonu ünvanını korumakla kalmayıp Avrupa’da kupa kazanmayı hayal edebilirler. 

Dünyaca ünlü TNT Sports muhabiri Galatasaray'a hayran kaldı! Osimhen sözleri taraftarları heyecanlandırdı - 2. Resim
Galatasaray kadrosunda Premier Lig geçmişi olan Hakim Ziyech, Davinson Sanchez gibi birçok isim var.

Tottenham maçı da 2000’de olduğu gibi Avrupa Ligi’ni kazanma hayali yolunda güzel bir test olacaktır.”

Dünyaca ünlü TNT Sports muhabiri Galatasaray'a hayran kaldı! Osimhen sözleri taraftarları heyecanlandırdı - 3. Resim

Okan Buruk Galatasaray ile 2 sene üst üste Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Premier Lig'de görev alabileceğini düşünüyor musunuz?

Çok fazla bilgi sahibi değilim. Okan Buruk şu anda Premier Lig kulüpleri tarafından keşfedilmedi ama bu Galatasaray taraftarının mutlu olacağı bir durum. 

Tottenham maçından da iyi bir sonuçla ayrılırsa Avrupa’dan birçok takım kendisini ve Galatasaray’da yaptıklarını daha dikkatli şekilde takip edecektir

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Kaynak: tgrthaber.com

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