Galatasaray Tottenham'ı konuk edecek! Okan Buruk rekor için sahada: Muhtemel 11 belli oldu

06 Kasım 2024 12:26 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 12:29

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, yarın akşam turnuvanın favorilerinden Tottenham'ı konuk edecek. Okan Buruk'un rekor için sahaya çıkacağı zorlu mücadele öncesi Galatasaray'ın yenilmezlik serisi dikkat çekiyor. Premier Lig'in en golcü takımı konumundaki Tottenham ise zorlu deplasmanda kazanmayı hedefliyor. Her iki takımda da kritik eksikler bulunuyor. İşte dev maç öncesi iki takımla ilgili son bilgiler...

Şampiyonlar Ligi'ne eleme turu aşamasında veda ederek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Galatasaray, turnuvadaki en güçlü rakiplerinden Tottenham'ı ağırlayacak. Yarın akşam RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak. Kritik mücadele öncesi temsilcimiz Galatasaray 3 maçta aldığı 2 galibiyet ve bir beraberlikle 7 puan toplayarak 5. sırada yer aldı. Konuk ekip ise 3'te 3'le yoluna devam ettiği turnuvada 9 puanla ikinci sırada.

Cimbom, turnuvadaki ilk maçında Yunan ekibi PAOK'u konuk etmiş ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. İkinci haftada Letonya temsilcisi RFS ile deplasmanda 2-2 berabere kalan sarı kırmızılılar, üçüncü maçta ise evinde İsveç ekibi Elfsborg'u 4-3 mağlup etmişti. İngiliz devi Tottanham ise sırasıyla Karabağ'ı 3-0, Ferencvaros'u 2-1 ve AZ Alkmaar'ı da 1-0'lık skorlarla yendi.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Okan Buruk, sistem tercihini büyük oranda belirledi. Antrenmanda gerçekleştirilen taktik provada Okan Buruk, 3-5-2 formasyonunu tercih etti. Cimbom'un muhtemel 11'i şöyle:

Muslera, Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Torreira, Sara, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Osimhen, Icardi.

AVRUPA KUPALARINDA 322. MÜCADELE

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 321 kez oynadı. Bu maçlarda Aslan, 115 defa sahadan galip ayrılırken, 121 kez de rakiplerine mağlup oldu. 85 karşılaşmada ise berabere kaldı. Geride kalan müsabakalarda sarı-kırmızılılar, rakip fileleri 438 kez havalandırırken, kalesinde 482 gol gördü.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİK

Galatasaray, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda bugüne kadar 97 kez sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu mücadelelerde 39 galibiyet, 32 beraberlik ve 26 mağlubiyet aldı. Cimbom, bu müsabakalarda 155 gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 125 gole engel olamadı.

OKAN BURUK REKOR İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR

Okan Buruk, Galatasaray'daki teknik direktörlük kariyerinde Avrupa kupalarında 19 maç oynadı. Buruk, Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerinde 14, Avrupa Ligi'nde de 5 olmak üzere oynadığı 19 karşılaşmanın 9'unu kazanırken, 6'sını ise kaybetti. 4 müsabaka da berabere tamamlandı.

Öte yandan Okan Buruk, sarı kırmızılı takımın yarın oynanacak Tottenham maçından galip ayrılması halinde UEFA Avrupa Ligi'nde bir rekora imza atacak. Başakşehir ve Galatasaray'ın başında "Kupa 2"de 15 maça çıkan Buruk; 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Başarılı çalıştırıcı, yarın takımı kazanırsa UEFA Avrupa Ligi'nde en fazla galibiyet alan Türk teknik direktör olacak.

YUNUS AKGÜN'DEN, AVRUPA LİGİ'NDE 3 MAÇTA 3 GOL

Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, bu sezon gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Trendyol Süper Lig'in yanı sıra Avrupa Ligi'nde de fileleri havalandıran Akgün, toplam 5 gole imza attı. 24 yaşındaki futbolcu, Avrupa Ligi'nde oynadıkları PAOK, RFS ve Elfsborg karşılaşmalarında da 1'er kez gol sevinci yaşadı.

İNGİLİZ TAKIMLARIYLA 24. RANDEVU

Galatasaray ile Tottenham, UEFA organizasyonlarında bugüne kadar hiç rakip olmadı. Sarı-kırmızılılar, ayrıca bugüne kadar İngiliz takımlarıyla 23 kez mücadele ederken, 4 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Aslan, bu süreçte Manchester United, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Leeds United, West Bromwich Albion ile karşılaştı.

Tottenham ise Türkiye'den sadece Beşiktaş ile karşı karşıya gelirken, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

PREMIER LİG'İN EN GOLCÜ TAKIMI

Tottenham, Premier Lig'de bu sezon 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 16 puanla 7. sırada bulunuyor. Ange Postecoglou'nun öğrencileri, oynadığı 10 müsabakada 22 gol atarken, bu performansıyla liginde en golcü takımı konumunda bulunuyor. İngiliz temsilcisi, kalesinde ise 11 gol gördü.

11 MAÇTIR YENİLMİYOR

Bu sezon son olarak Young Boys'a kaybeden Galatasaray, daha sonra oynadığı müsabakalarda yenilmedi. Sarı-kırmızılılar geride kalan 8'i Trendyol Süper Lig, 3'ü UEFA Avrupa Ligi olmak üzere toplam 11 mücadelede, 9 galibiyet elde ederken, 2 kez de berabere kaldı. Cimbom, en son ligde evinde oynadığı Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla mağlup etti.

MUSLERA KALEYE GERİ DÖNÜYOR

Young Boys ile oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında kırmızı kart görmesinden dolayı UEFA'dan 3 maç men cezası alan Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, Tottenham karşılaşmasıyla kalesine dönecek. Muslera; PAOK, RFS ve Eflsborg müsabakalarında cezasından dolayı oynayamamıştı. Bu maçlarda kalede Günay Güvenç yer almıştı.

İKİ TAKIMDA DA EKSİKLER VAR

Sarı-kırmızılılarda Macar futbolcu Roland Sallai, UEFA listesinde olmadığı için kadroda yer almayacak. Sakatlığı sonrasında bireysel çalışmalarını sürdüren Senegalli futbolcu Ismail Jakobs'un da kadroda olması beklenmiyor.

Tottenham'da sakatlıkları bulunan Micky van de Ven, Djed Spence, Wilson Odobert, Cristian Romero ve Richarlison'un oynaması beklenmiyor.

DAVINSON SANCHEZ ESKİ TAKIMINA KARŞI

Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Davinson Sanchez, bu maçla birlikte eski takımına karşı mücadele edecek. 28 yaşındaki defans oyuncusu, 2017-2023 yılları arasında Tottenham'da forma giydi. Sarı-kırmızılılar, Sanchez'i 2023 yılının yaz transfer döneminde kadrosuna katmıştı.

ZORLU MAÇA BELÇİKALI HAKEM

Galatasaray - Tottenham maçını Belçika Futbol Federasyonu'ndan Lawrence Visser yönetecek. Visser'in yardımcılıklarını Rien Vanyzere ile Thibaud Nijssen yapacak. Maçın 4. hakemi de Simon Bourdeaud'hui olacak. Müsabakada VAR'da Bram Van Driessche, AVAR'da da Jan Boterberg görev yapacak.